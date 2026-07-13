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Μια περιπέτεια με την υγεία του περνά τις τελευταίες ώρες ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται από το Σάββατο 11 Ιουλίου στο νοσοκομείο «Ελπίς», έπειτα από έμφραγμα.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν ο 65χρονος αισθάνθηκε έντονη δυσφορία στο στήθος. Αφού ενημέρωσε τους οικείους του, η πρώην σύζυγός του, Ελβίρα Ζαμπετάκη, τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να νοσηλευτεί προληπτικά στη Μονάδα Εμφραγμάτων.

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Σε ανάρτησή της, η κουνιάδα του, Τέτα Κωνσταντά, ανέφερε ότι ο ηθοποιός «πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή. Το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σαββατοκύριακου που μεσολάβησε, περιμένουμε αύριο Δευτέρα να συσκεφθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν».

Η ίδια επισήμανε ακόμη ότι ο Γιώργος Ματαράγκας βρίσκεται «σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα».

Την υποστήριξή του στον ηθοποιό εξέφρασε και ο Βύρωνας Μποΐκος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην καθημερινή σειρά «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ. Με ανάρτησή του την Κυριακή, ευχήθηκε δημόσια περαστικά στον δάσκαλό του.

«Δάσκαλε Γιώργο Ματαράγκα έμαθα τα δυσάρεστα σήμερα ότι είσαι με έμφραγμα στο νοσοκομείο. Με στεναχώρησε πάρα πολύ η είδηση. Κράτα γερά δάσκαλε, χάρη σε εσένα έμαθα τα μυστικά της υποκριτικής και του θεάτρου.

Είσαι από τους ανθρώπους που οφείλω πολλά ευχαριστώ για όσα έμαθα στην “Λάμψη”, στο “Καλημέρα ζωή”. Ήσουν ο καλύτερος. Δάσκαλε κράτα γερά. Περαστικά και σύντομα καλά», έγραψε στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με μια κοινή φωτογραφία τους.