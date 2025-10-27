Συγκίνηση προκαλεί η περίπτωση ενός οπαδού της ΑΕ Αιγίου που υπέστή έμφραγμα τη στιγμή που προσπαθούσε να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του εν μέσω σοβαρών επεισοδίων που είχαν ξεσπάσει στο 60ο λεπτό του ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της Β’ κατηγορίας με την ΕΠΣ Αχαΐας στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Η κατάσταση ξέφυγε τόσο που χρειάστηκε η επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης για να αποκατασταθεί η τάξη.

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων. Στο πιο σοβαρό περιστατικό, ένας οπαδός της ΑΕ Αιγίου υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Όπως αναφέρει το patragoal: «Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος φίλαθλος βρισκόταν στην πλευρά του κυλικείου μαζί με το παιδί του. Όταν ξέσπασαν τα επεισόδια, πήρε το παιδί αγκαλιά για να το απομακρύνει με ασφάλεια. Ωστόσο, η ένταση και η αγωνία της στιγμής προκάλεσαν ξαφνική δυσφορία, που κατέληξε σε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην ΑΕ Αιγίου και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αχαΐας».

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως αφού υπεβλήθη σε στεφανιογραφία και τοποθέτηση στεντ φαίνεται να έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο αλλά παραμένει στην Μονάδα Εμφραγμάτων για παρακολούθηση.