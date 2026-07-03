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Μετά τις νίκες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελβετίας στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν γίνει γνωστές οι 13 από τις 16 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, ενώ έχουν συμπληρωθεί και τα 6 από τα 8 ζευγάρια.

Πλέον απομένουν τρία ματς για να συμπληρωθεί το παζλ για την επόμενη φάση του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει την Αυστραλία (03/07/26, 21:00) και η Αργεντινή το Πράσινο Ακρωτήρι (04/07/26, 01:00). Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα τεθούν αντιμέτωπες στους «16», ενώ από το Κολομβία – Γκάνα (04/07/26, 04:30) θα προκύψει η αντίπαλος της Ελβετίας.

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Η φάση των «32» του Μουντιάλ

1.Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

2.Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

3.Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4.Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5.Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

6.Γαλλία – Σουηδία 3-0

7.Μεξικό – Iσημερινός 2-0

8.Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1

9.Βέλγιο – Σενεγάλη 2-2 (3-2 στην παράταση)

10.ΗΠΑ – Βοσνία 2-0

11.Ισπανία – Αυστρία 3-0

12.Πορτογαλία – Κροατία 2-1

13.Ελβετία – Αλγερία 2-0

Παρασκευή 3 Ιουλίου

14. 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος

Σάββατο 4 Ιουλίου

15. 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04:30 Κολομβία-Γκάνα

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Καναδάς – Μαρόκο (04/07/26, 20:00)

Παραγουάη – Γαλλία (05/07/26, 00:00)

Βραζιλία – Νορβηγία (05/07/26, 23:00)

Μεξικό – Αγγλία (06/07/26, 03:00)

Πορτογαλία – Ισπανία (06/07/26, 22:00)

ΗΠΑ – Βέλγιο (07/07/26, 03:00)

Νικητής 15 – Νικητής 14 (07/07/26, 19:00)

Ελβετία – Νικητής 16 (07/07/26, 23:00)