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Ο προπονητής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Σεμπαστιάν Ντεσαμπρέ, έμαθε μια τραγική είδηση μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Μουντιάλ 2026, καθώς έμαθε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα, μετά την ήττα από την Αγγλία.

Οι Αφρικανοί στον αγώνα του γύρου των 32, παίρνοντας νωρίς το προβάδισμα και διατηρώντας το για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, η Αγγλία κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στο τέλος, με τον Χάρι Κέιν να σημειώνει δύο γκολ και να εξασφαλίζει τη νίκη με 2-1, τερματίζοντας έτσι την πορεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Παρά την ήττα, η ομάδα του Ντεσαμπρέ απέσπασε ευρεία αναγνώριση για την απόδοσή της, σε αυτή που ήταν η πρώτη συμμετοχή της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1974, όταν αγωνιζόταν με το όνομα Ζαΐρ.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα, μια συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στην αίθουσα Τύπου. Καθώς ο Ντεσαμπρέ άρχιζε να μιλάει στους δημοσιογράφους, ο υπεύθυνος Τύπου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τη συντριπτική είδηση.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο προπονητής έχασε τον πατέρα του. Τα συλλυπητήριά μας.»

Ο Ντεσάμπρ γύρισε και κοίταξε τον υπεύθυνο επικοινωνίας, είπε “ευχαριστώ” και, όσοι είδαν το άβολο σκηνικό, αναρωτιούνται εάν ο Ντεσάμπρ ενοχλήθηκε επειδή δημοσιοποιήθηκε ο θάνατος του πατέρα του ή δεν το ήξερε καθόλου.

كارثة، يقال بأن مدرب الكونغو سيباستيان ديسابر لم يكن يعلم بأن والده توفي خلال مباراة فريقه وانجلترا.



المسؤول الإعلامي انتظر انتهاء المؤتمر ليقول: "بما أنه لم يعد هناك أسئلة فنعلن وفاة والد المدرب.. أحر التعازي"



المدرب بدا مصدومًا حينها، هكذا أخبروه!

pic.twitter.com/55G6bY5SX2 — Youssef (@MlyYousef) July 1, 2026