Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γιοάν Βισά έγραψε ιστορία για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό) όταν σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας του σε Μουντιάλ στον αγώνα της φάσης των ομίλων εναντίον ενός από τα φαβορί του τουρνουά, της Πορτογαλίας, στο Χιούστον.

Ο 29χρονος επιθετικός της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ένα κόρνερ πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα την Τετάρτη, καθώς η κεφαλιά του βρήκε στα δίχτυα — και έγραψε ιστορία — στην επιστροφή της ΛΔ Κονγκό στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 52 ολόκληρα χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Το γκολ του Βίσα, πανηγυρίστηκε στο στάδιο και σε όλο τον κόσμο, καθώς οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν βίντεο με Πορτογάλους και Κονγκολέζους οπαδούς να απολαμβάνουν την ιστορική στιγμή ενός από τους πιο αναγνωρισμένους παίκτες της Αφρικής.

DR Congo pants are absolutely losing their mind score the dramatic Equalizer against Portugal 🇵🇹 1-1.

The celebration of Congo was wild the energy was electric. The believe is stronger than ever.

What a proud moment for Dr Congo 🇨🇩. pic.twitter.com/oy8oXMjwj4 June 17, 2026

WAIT FOR IT ⚽⚽⚽



This is the reaction from fans of DR Congo when their team scored a tying goal against Cristiano Ronaldo and Portugal at in World Cup action at Houston Stadium today.



Game recap: https://t.co/yCeub3G5GN pic.twitter.com/gt4a2zRg8F — KHOU 11 News Houston (@KHOU) June 17, 2026

Η απόπειρα απαγωγής της κόρης του και η επίθεση με οξύ στο πρόσωπο

Πριν από πέντε χρόνια, ο Βισά μπορεί να μην είχε ποτέ ονειρευτεί αυτή τη στιγμή, καθώς ανάρρωνε από μια επίθεση με οξύ που τον άφησε σοβαρά τραυματισμένο και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στα μάτια, αφού υπέστη σοβαρά χημικά εγκαύματα.

Την 1η Ιουλίου 2021, ο Βισά άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του σε μια γυναίκα που προσπάθησε να απαγάγει την κόρη του και του πέταξε οξύ στο πρόσωπο. Η δράστρια επιτέθηκε επίσης σε μια γυναίκα με οξύ την επόμενη μέρα και ταυτοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου.

Καταδικάστηκε σε 18ετή ποινή φυλάκισης τον Ιανουάριο του 2025, αφού αντιμετώπισε την πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης.

Advertisement

Χρειάστηκαν στον Βισά έξι μήνες για να συνέλθει από την επίθεση, η οποία τον άφησε συγκλονισμένο αλλά αποφασισμένο να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ έπαιζε επαγγελματικό ποδόσφαιρο στη Γαλλία για την Λοριάν.

«Παρόλο που είχε επηρεαστεί σωματικά και ψυχικά, ο Γιοάν έδειξε γρήγορα την αποφασιστικότητά του να πετύχει», δήλωσε στο BBC πέρυσι ο προπονητής της Λοριάν, Κριστόφ Πελισιέ, ο οποίος επισκέφθηκε τον επιθετικό στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα της επίθεσης.

«Αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτόν ήταν η ισχυρή του θέληση και το πώς δεν τα παράτησε ποτέ». Advertisement

Ο Πιερ-Ιβ Αμέλ, ο οποίος έπαιξε μαζί με τον Βίσα στη Λοριάν, τον επαίνεσε επίσης.

«Μετά την επίθεση, δεν παραπονέθηκε ποτέ», δήλωσε ο Αμέλ στο BBC. «Ήθελε αμέσως να προχωρήσει και το να πετύχει σήμερα είναι μια δίκαιη ανταμοιβή για τις προσπάθειές του.

«Μόλις ο Γιοάν έχει μια ιδέα στο μυαλό του, θα κάνει ό,τι μπορεί για να την πραγματοποιήσει — όσο καιρό κι αν χρειαστεί».

Advertisement

Αυτά τα λόγια έχουν πολύ βαθύτερο νόημα αφότου ο Βίσα έγινε ο ήρωας του Κονγκό στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Πορτογαλία, χαρίζοντας του τον παρθενικό του βαθμό σε Μουντιάλ.

Advertisement