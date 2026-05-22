Ένα εξαγριωμένο πλήθος πυρπόλησε τμήμα νοσοκομείου στο επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όταν εμπόδισαν συγγενείς και φίλοι ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος θεωρείται ότι πέθανε από τον ιό, να παραλάβουν τη σορό του για ταφή.

«Άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς το νοσοκομείο. Έβαλαν ακόμη και φωτιά σε σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως μονάδες απομόνωσης», δήλωσε στο BBC ο τοπικός πολιτικός Λυκ Μαλέμπε Μαλέμπε, περιγράφοντας όσα είδε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρουαμπάρα.

Μέσα στο χάος, η αστυνομία προχώρησε σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς για να διαλύσει το πλήθος. Η σορός ενός θύματος Έμπολα θεωρείται ιδιαίτερα μολυσματική και οι αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ασφαλείς ταφές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού.

An Ebola treatment center in Rwampara, eastern Democratic Republic of Congo, was set on fire on Thursday after a dispute broke out over the body of a suspected Ebola victim, according to multiple reports. The incident happened at Rwampara General Hospital in Ituri province, near… May 22, 2026

Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ρουαμπάρα, κοντά στην πόλη Μπουνία στην επαρχία Ιτουρί, όπου έχουν καταγραφεί σχεδόν όλα τα κρούσματα, τέθηκαν υπό στρατιωτική προστασία, ενώ η αστυνομία επενέβη για την αποκατάσταση της τάξης.

Ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι ένας υγειονομικός τραυματίστηκε από ρίψη πετρών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πριν παρέμβουν οι δυνάμεις ασφαλείας. Ο νεαρός άνδρας που πέθανε ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και όσοι αντέδρασαν στον θάνατό του δεν «κατανοούσαν την πραγματικότητα της ασθένειας», δήλωσε στο Associated Press ο Ζαν Κλοντ Μουκέντι, ο οποίος συντονίζει την επιχείρηση ασφάλειας για τον Έμπολα στην Ιτουρί.

Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ο νεκρός ήταν ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί σε αρκετές τοπικές ομάδες. Η μητέρα του δήλωσε στο πρακτορείο ότι πίστευε πως ο γιος της είχε πεθάνει από τυφοειδή πυρετό και όχι από Έμπολα. Ο Μαλέμπε πρόσθεσε ότι το πλήθος δεν πίστευε πως ο ιός, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει περισσότερους από 130 θανάτους στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, είναι πραγματικός.

«Οι άνθρωποι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι ή ευαισθητοποιημένοι για το τι συμβαίνει. Για ένα μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, ο Έμπολα είναι μια κατασκευή, κάτι που έχουν φτιάξει οι ξένοι», ανέφερε ο πολιτικός. «Πιστεύουν ότι πρόκειται για κάτι που δημιουργούν ΜΚΟ και νοσοκομεία για να αποκομίζουν χρήματα, και αυτό είναι τραγικό». Όπως είπε, δύο σκηνές κάηκαν ολοσχερώς, μαζί με μία σορό που επρόκειτο να ταφεί.

Η υπουργός Εξωτερικών του Κονγκό, Τερέζ Καϊικουάμπα Βάγκνερ, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ τρομακτική» για τις τοπικές κοινότητες. «Πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό -και θα ήταν σε οποιοδήποτε περιβάλλον– να προκαλούνται ποικίλες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμφισβήτησης αφηγήσεων που οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να αποδεχθούν», όπως δήλωσε στο BBC.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές «εντείνουν» τις ενέργειές τους στις πληγείσες περιοχές, ώστε οι κοινότητες να αισθανθούν ασφάλεια, κατανόηση και να ακουστούν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά «ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές» για τα θύματα του Έμπολα, με εκπαιδευμένες ομάδες να χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό για τον χειρισμό των σορών.

Έξι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία στις σκηνές που είχαν στηθεί στον χώρο του νοσοκομείου και αναφέρθηκε ότι ενδέχεται να διέφυγαν μέσα στο χάος. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατρική οργάνωση Alima, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν τις σκηνές, όλα τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και «λαμβάνουν πλέον φροντίδα στο νοσοκομείο».

Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως 139 άνθρωποι στη ΛΔ του Κονγκό έχουν πεθάνει από Έμπολα, σε σύνολο 600 ύποπτων κρουσμάτων.

Η επιδημία οφείλεται σε ένα σπάνιο στέλεχος του ιού Έμπολα, γνωστό ως Bundibugyo. Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για αυτό το στέλεχος και ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες για την ανάπτυξή του.

Με πληροφορίες από BBC