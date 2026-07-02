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Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στη φάση των «32» και ήδη 6 προπονητές αποτελούν παρελθόν από τον πάγκο των ομάδων τους.

Οι προπονητές είναι σχεδόν πάντα αυτοί που «πληρώνουν» τις αποτυχίες και στο φετινό Μουντιάλ ήδη 6 έχουν «χαιρετήσει», μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.

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Η Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα ήταν απογοητευτική από την αρχή μέχρι το τέλος και ο Αργεντινός προπονητής, τελικά παραιτήθηκε. Η εθνική ομάδα της Τυνησίας, με επικεφαλής τον Σαμπρί Λαμουσί, υπέστη επίσης τρεις ταπεινωτικές ήττες κατά την διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο έμπειρος τεχνικός απολύθηκε μετά την πρεμιέρα, ενώ τον αντικατέστησε ο Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος δεν κατάφερε ν’ αλλάξει την κατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, οι προπονητές των εθνικών ομάδων της Νότιας Κορέας και της Σκωτίας, Χονγκ Μιούνγκ-Μπο και Στιβ Κλαρκ, αντίστοιχα, παραιτήθηκαν επίσης αφού δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τις εθνικές ομάδες της χώρας τους στην «φάση των 32».

Επίσης, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, προπονητής της εθνικής Τσεχίας, είχε την ίδια μοίρα αφού η ομάδα του πραγματοποίησε μέτριες εμφανίσεις, ενώ -χρονικά- τελευταίος, ο Ρόναλντ Κούμαν ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ολλανδίας.

Δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν και ο Νάγκελσμαν, μετά την παταγώδη αποτυχία της Γερμανίας.