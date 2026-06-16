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Δραστική κίνηση από την Τυνησία στο Μουντιάλ 2026 καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε, την Τρίτη 16 Ιουνίου, την απόλυση του Σαμπρί Λαμουσί και τον διορισμό του Ερβέ Ρενάρ ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, λίγες μόλις ώρες μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία στο πρώτο παιχνίδι του 6ου ομίλου. Ο 57χρονος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα, με τη συμφωνία να καλύπτει τα δύο εναπομείναντα ματς της φάσης των ομίλων.

Συγκεκριμένα, η βαριά ήττα της Κυριακής 14 Ιουνίου από τη Σουηδία άφησε χωρίς βαθμό την Τυνησία και με δύσκολη αποστολή για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026. Ο 54χρονος Σαμπρί Λαμουσί βρισκόταν στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας μόλις από τον Ιανουάριο. Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας δεν περίμενε, επιλέγοντας έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς του διεθνούς ποδοσφαίρου για να σώσει ό,τι σώζεται.

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Ακόμα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Ερβέ Ρενάρ δεσμεύεται με τα ίδια οικονομικά δεδομένα που ίσχυαν για το προηγούμενο τεχνικό επιτελείο. Το συμβόλαιο εκπνέει με το τέλος του Μουντιάλ 2026, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συζητήσουν μετά το τουρνουά για ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο. Επίσημη συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις εγκαταστάσεις προπόνησης, μισή ώρα πριν ο νέος προπονητής κάνει την πρώτη του προπόνηση με την Εθνική Ομάδας της Τυνησίας.

Ο Ερβέ Ρενάρ αναλαμβάνει την Τυνησία στο Μουντιάλ 2026

Επισημαίνεται ότι ο Ερβέ Ρενάρ δεν είναι τυχαίο όνομα. Έχει κατακτήσει δύο φορές το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Ζάμπια και την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ καθοδήγησε το Μαρόκο στο Μουντιάλ του 2018 και τη Σαουδική Αραβία στο Κατάρ το 2022. Εκεί «έγραψε» τη δική του ιστορία, οδηγώντας τους Σαουδάραβες στη συγκλονιστική νίκη με 2-1 επί της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι, η οποία αναδείχθηκε τελικά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στο ενδιάμεσο κάθισε και στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας γυναικών της Γαλλίας, την οποία οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Ως εκ τούτου, πρόκειται ουσιαστικά για το τρίτο σερί Μουντιάλ ανδρών του Γάλλου τεχνικού, κάθε φορά με διαφορετική ομάδα. Η πιο πρόσφατη θητεία του ήταν εκ νέου στη Σαουδική Αραβία, από όπου αποχώρησε μόλις πριν από δύο μήνες.

Πότε παίζει η Τυνησία τα επόμενα παιχνίδια

Η πρώτη δοκιμασία για τον Ερβέ Ρενάρ θα είναι το κρίσιμο ματς με την Ιαπωνία, στις 20 Ιουνίου, στο Μοντερέι. Ακολουθεί η αναμέτρηση με το φαβορί του ομίλου, την Ολλανδία, στις 25 Ιουνίου στο Κάνσας Σίτι. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν αν τα «Αετόπουλα της Καρχηδόνας» θα παραμείνουν ζωντανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τυνησία προχωρά σε αλλαγή προπονητή στη διάρκεια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Υπενθυμίζεται ότι, το 1998, ο Χένρικ Κασπερτσάκ είχε απολυθεί μετά τις ήττες στους ομίλους από την Αγγλία και την Κολομβία. Η φετινή συμμετοχή είναι η 7η της χώρας σε τελική φάση Μουντιάλ.