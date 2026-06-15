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Η Σουηδία έκανε εκκωφαντική πρεμιέρα στον έκτο όμιλο του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 5-1 της Τυνησίας και στέλνοντας από νωρίς μήνυμα ότι δεν ήρθε στη διοργάνωση για ρόλο κομπάρσου. Με τον Αλεξάντερ Ίσακ σε εξαιρετική κατάσταση, τον Βίκτορ Γκιόκερες να βρίσκει δίχτυα και τον Αγιάρι να υπογράφει δύο γκολ, οι Σκανδιναβοί πήραν μια νίκη που τους φέρνει στην κορυφή του γκρουπ με τρεις βαθμούς.

Η ομάδα της Σουηδίας μπήκε στο παιχνίδι με ιδανικό τρόπο. Μόλις στο 7ο λεπτό, ο Αγιάρι εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και άνοιξε το σκορ, δίνοντας από πολύ νωρίς τον τόνο της αναμέτρησης. Ο σκόρερ, μάλιστα, δεν πανηγύρισε, λόγω της τυνησιακής του καταγωγής.

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Το γρήγορο 1-0 απελευθέρωσε τους Σουηδούς, που κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και έδειξαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επιθετικές τους επιλογές. Στο 30ό λεπτό ήρθε και το δεύτερο γκολ: ο Γκιόκερες βρήκε όμορφα τον Ίσακ, εκείνος πλάσαρε σωστά και έκανε το 2-0, με την άμυνα και τον τερματοφύλακα της Τυνησίας να μην αντιδρούν όπως θα έπρεπε.

Η Τυνησία, πάντως, δεν κατέρρευσε αμέσως. Στο 43ο λεπτό, ο Ρέκικ με κεφαλιά μείωσε σε 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς πριν από την ανάπαυλα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι Τυνήσιοι προσπάθησαν να πιέσουν, πήραν μέτρα στο γήπεδο και έδειξαν ότι αναζητούσαν την ισοφάριση.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Όμως το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε στο 59ο λεπτό. Ο Σκίρι έκανε σοβαρό λάθος λίγο έξω από την περιοχή, ο Ίσακ έκλεψε, η μπάλα έφτασε στον Γκιόκερες και ο επιθετικός της Άρσεναλ τελείωσε ψύχραιμα τη φάση για το 3-1. Ήταν η στιγμή που έκοψε τα πόδια της Τυνησίας και έδωσε στη Σουηδία την ασφάλεια που χρειαζόταν για να διαχειριστεί το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Στο φινάλε, οι Σουηδοί έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους. Ο Σβάνμπεργκ έκανε το 4-1 στο 84ο λεπτό, ενώ ο Αγιάρι, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 96′, διαμόρφωσε το τελικό 5-1 — αυτή τη φορά πανηγυρίζοντας.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Αλεξάντερ Ίσακ, όχι μόνο επειδή σκόραρε, αλλά και επειδή συμμετείχε καθοριστικά στη δημιουργία. Είχε γκολ και δύο ασίστ, στο 3-1 και στο 4-1, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να γίνει ο παίκτης-κλειδί της Σουηδίας στη διοργάνωση.

Σκόρερ

Σουηδία: Αγιάρι 7′, 96′, Ίσακ 30′, Γκιόκερες 59′, Σβάνμπεργκ 84′

Τυνησία: Ρέκικ 43′

Οι συνθέσεις

Σουηδία: Νόρντφελντ, Χίεν, Λίντελεφ, Λάγκερμπιλκε, Μπέρνχαρντσον (90′ Σβένσον), Κάλστρομ (84′ Σβάνμπεργκ), Αγιάρι, Γκούντμουντσον (66′ Στρουντ), Νίγκρεν (65′ Μπέργκβαλ), Ίσακ (90′ Ελάνγκα), Γκιόκερες.

Τυνησία: Τσαμάκ, Βαλερί (72′ Μαχμούντ), Ρέκικ, Ταλμπί, Μπεν Χαμιντά, Σκίρι (72′ Ασουρί), Κεντίρα (83′ Γκαρμπί), Σλιμανέ (84′ Τσαουάτ), Χάνιμπαλ, Αμπντί, Σαάντ (72′ Τουνεκτί).