Το Μουντιάλ 2026 έχει κεντρίσει τα βλέμματα στο Μεξικό και πέρα από τα περιστατικά εντός του αγωνιστικού χώρου έχουν συμβεί πολλές ωραίες και κάποιες άσχημες στιγμές πριν καλά καλά συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη της διοργάνωσης.
Η Εθνική ομάδα του Μεξικού κέρδισε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και πολλοί φίλοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους της χώρας με κάποιους εξ αυτών να ξεφεύγουν. Συγκεκριμένα δύο άνδρες ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο ενώ μπροστά τους υπήρχε live μετάδοση της τηλεόρασης με αποτέλεσμα να γίνουν viral στα social media.
Μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης αναμένεται να δούμε και να ζήσουμε πολλές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες και θα προκαλέσουν γέλιο, ελπίζοντας βέβαια να μένουν σε επιτρεπόμενα όρια και να αποφεύγονται τα επεισόδια, με παράδειγμα αυτά που έγιναν έξω από το «Azteca», κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Μουντιάλ.