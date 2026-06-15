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Το Μουντιάλ 2026 έχει κεντρίσει τα βλέμματα στο Μεξικό και πέρα από τα περιστατικά εντός του αγωνιστικού χώρου έχουν συμβεί πολλές ωραίες και κάποιες άσχημες στιγμές πριν καλά καλά συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη της διοργάνωσης.

JAJAJAJAJAJAJJAJA 1 puto dia del mundial y somos el pais más verga y surrealista pic.twitter.com/ekgVhvaVo1 Advertisement Advertisement June 12, 2026

Η Εθνική ομάδα του Μεξικού κέρδισε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και πολλοί φίλοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους της χώρας με κάποιους εξ αυτών να ξεφεύγουν. Συγκεκριμένα δύο άνδρες ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο ενώ μπροστά τους υπήρχε live μετάδοση της τηλεόρασης με αποτέλεσμα να γίνουν viral στα social media.

Ah, raza!!!



🇲🇽 La afición mexicana "manteó" a un aficionado de Corea del Sur 🇰🇷…



Ya dejen a los coreanos en paz! Jajaja 🫢 pic.twitter.com/dBu5EibjEH June 11, 2026

Μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης αναμένεται να δούμε και να ζήσουμε πολλές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες και θα προκαλέσουν γέλιο, ελπίζοντας βέβαια να μένουν σε επιτρεπόμενα όρια και να αποφεύγονται τα επεισόδια, με παράδειγμα αυτά που έγιναν έξω από το «Azteca», κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Μουντιάλ.