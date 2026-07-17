Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).
🔔#Earthquake (#sismo) M7.3 occurred 51 km SW of #Tapachula (#Mexico) 28 min ago (local time 07:48:39). More info at:
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Όπως αναφέρει το USGS, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.
Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στη γειτονική Γουατεμάλα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.
#BREAKING A 7.4 Earthquake in Chiapas, light shaking felt in Mexico City. pic.twitter.com/0B2Kq7G6O0— Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 17, 2026
🚨 7.4 EARTHQUAKE STRIKES MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
A powerful 7.4-magnitude earthquake has struck off the Pacific coast of Mexico, sending strong tremors across parts of the country.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/Z2pSoJzSoS
🇲🇽 #BREAKING: Terrifying video captures buildings swaying violently as a powerful magnitude 7.4 earthquake struck off Mexico’s Pacific coast.#Mexico #Earthquake #CaughtOnCamera #BreakingNews https://t.co/kvBqpkhQzP pic.twitter.com/8HzZEoMXch— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 17, 2026
Μετά τον σεισμό, οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι.
Με πληροφορίες από Reuters