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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Όπως αναφέρει το USGS, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στη γειτονική Γουατεμάλα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

#BREAKING A 7.4 Earthquake in Chiapas, light shaking felt in Mexico City. pic.twitter.com/0B2Kq7G6O0 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 17, 2026

Μετά τον σεισμό, οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι.

Με πληροφορίες από Reuters