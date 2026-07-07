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Η ήττα της εθνικής ομάδας του ήταν αρκετή για να τον κάνει να χάσει την ψυχραιμία του. Ένας Μεξικανός φίλαθλος ξέσπασε με πρωτοφανή τρόπο μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς αντί να περιοριστεί σε μια έντονη αντίδραση, πήρε όπλο και πυροβόλησε την τηλεόραση στην οποία παρακολουθούσε τον αγώνα.

🚨🇲🇽 | ENFERMO MENTAL: Un mexicano le pegó un tiro a la televisión de su casa tras la derrota contra Inglaterra que los eliminó del Mundial.



– ¡PUTA MADRE! ¡ESTABÁMOS CERCA! ¡PERDÍ LA APUESTA!

+ ¿Cuánto perdiste?

– ¡10 DÓLAREEES! pic.twitter.com/vFCy7YSplU Advertisement Advertisement July 6, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο οπαδός ξέσπασε μετά την ήττα του Μεξικού από την Αγγλία στη φάση των «16» της διοργάνωσης, φωνάζοντας: «Γαμώτο! Ήμασταν κοντά! Έχασα το στοίχημα!». Όταν ρωτήθηκε πόσα χρήματα έχασε, απάντησε: «10 δολάρια!».

Λίγο αργότερα, σε κατάσταση έντασης, φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε την οθόνη της τηλεόρασής του. Το περιστατικό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.