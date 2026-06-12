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Άνετη και καθαρή νίκη για το φαβορί στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026, καθώς το Μεξικό επικράτησε με 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική. Μπροστά σε περισσότερους από 80.000 φιλάθλους στο θρυλικό “Estadio Azteca”, η ομάδα του Αγκίρε έκανε ιδανική εκκίνηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνει.

Το Μεξικό είχε από την αρχή του αγώνα την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο και η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 5ο λεπτό. Ο Ρέγιες γέμισε από τα αριστερά, ο Χιμένες έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της Νότιας Αφρικής παραχώρησε κόρνερ. Ωστόσο, το γκολ δεν άργησε να έρθει για τους Μεξικανούς, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9′ και “ξεκλείδωσαν” ουσιαστικά το ματς από νωρίς. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ψηλά, έκλεψαν την μπάλα και ο Κινιόνες έκανε το 1-0 με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Στο 20′ ο σκόρερ των Μεξικανών απείλησε και πάλι, όμως το μακρινό του σουτ πέρασε άουτ. Ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γκουτιέρες δέκα λεπτά αργότερα. Στο 38′ ήρθε η πρώτη φάση για τη Νότια Αφρική. Ο Φόστερ έπιασε μια ωραία κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από γέμισμα από τα αριστερά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Λίγο έλειψε στο 42′ ο Κινιόνες να διπλασιάσει τόσο τα τέρματα της ομάδας του, όσο και τα προσωπικά του γκολ, όμως το σουτ του Μεξικανού εξτρέμ κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι.

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To δεύτερο μέρος της αναμέτρησης άρχισε με λάθος για τους Νοτιοαφρικανούς και ο Λίρα ελίχθηκε ωραία στην περιοχή, έκανε το γύρισμα στον Γκουτιέρες, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός στο 46′. Τρία λεπτά αργότερα, οι ισορροπίες άλλαξαν στο παιχνίδι και οι Μεξικανοί απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, έχοντας ήδη και το προβάδισμα στο σκορ και τον έλεγχο του αγώνα.

ΓΚΟΛ: 9′ Κινιόνες, 67′ Χιμένες

Κίτρινες: 23′ Γκουτιέρες / 17′ Μοκοένα, 74′ Σιμπίσι

Κόκκινες: 90’+2′ Μόντες / 49′ Σιτόλε, 84′ Ζουάνε

Δοκάρι: 42′ Κινιόνες

Μεξικό (Χαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ, Ρέγιες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76′ Άλβαρες), Αλβαράδο, Κινιόνες (79′ Βέγκα), Φιντάλγκο (66′ Μόρα), Γκουτιέρες (66′ Τσάβες), Χιμένες (76′ Γκονζάλες).

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Εμποκαζί, Μοντίμπα (77′ Απόλις), Σίτχοουλ, Μοκοένα, Άνταμς (61′ Ζουάνε), Ράινερς (77′ Μακγκόπα), Φόστερ (56′ Μπάθα).