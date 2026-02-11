Ένα απίστευτο περιστατικό κτηνωδίας έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου 2026, όταν μία γυναίκα εντόπισε δεμένο κουτάβι σε αγροτική περιοχή της Καρδίτσας, το οποίο όπως επιβεβαιώθηκε μερικές μέρες αργότερα ήταν κακοποιημένο σεξουαλικά.

Το θηλυκό σκυλάκι εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση να κλαίει, ήταν τρομοκρατημένο, υποσιτισμένο και φοβικό. Το ουρλιαχτό του μου σπάραξε την καρδιά. Άρχισε να ουρλιάζει με την παρουσία μας. Ήταν δεμένο με μία δερμάτινη ζώνη», περιγράφει η γυναίκα που εντόπισε το κουτάβι.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, απεικονιστικές εξετάσεις, που έγιναν σε δεύτερο χρόνο, έδειξαν την παρουσία ξένου σώματος στο στόμαχο και τον γαστρεντερικό σωλήνα.

Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο βάναυσες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης στην χώρα. «Οι κακώσεις-αλλοιώσεις στο δακτύλιο του πρωκτού σε συνδυασμό με το μηχανισμό περίδεσης-τεχνικής συγκράτησης και ακινητοποίησης του σκύλου συνάδουν με βίαιη είσοδο ξένου ευμεγέθους κυλινδρικού οργάνου στον πρωκτό του σκύλου, υποδηλώνοντας το ειδεχθές έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης», περιγράφεται στο πόρισμα.

Οι κτηνίατροι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η κακοποίηση να προήλθε από άνθρωπο που γνώριζε καλά την συμπεριφορά και ακινητοποίηση ζώων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κουτάβι ήταν δεμένο με τρόπο που παραπέμπει σε κτηνοτρόφο, κυνηγό ή σε άνθρωπο με διεστραμμένη προσωπικότητα που μόνο εκείνος γνώριζε την διαδικασία.