Η Αναγέννηση Καρδίτσας έκανε αποφασιστικό βήμα προς την άνοδο στη National League 1, με τον Γιάννη Μπουρούση να βάζει τη δική του σφραγίδα στο παιχνίδι και να χαρίζει τη φάση της βραδιάς με απίστευτο buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου.

Ο πολύπειρος σέντερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας της Καρδίτσας απέναντι στον Σύλλα Αιδηψού, όμως αυτό που ξεσήκωσε τον κόσμο ήταν το τρομερό καλάθι που πέτυχε πίσω από το κέντρο, λίγο προτού ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Advertisement

Advertisement

Η Αναγέννηση κυριάρχησε στο παρκέ και έφτασε άνετα στο τελικό 88-49, κάνοντας το 2-1 στη σειρά, αποκτώντας ξεκάθαρο προβάδισμα για την άνοδο στη National League 1.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο βετεράνος σέντερ, που πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double double. Συγκεκριμένα, πέτυχε 21 πόντους, κατέβασε 15 ριμπάουντ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.