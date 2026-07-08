Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης με βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σταδιακά την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με αίθριες συνθήκες, αν και οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο ανατολικό Αιγαίο.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα οκτώ μποφόρ και δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Αλλάζει πρόσκαιρα το σκηνικό του καιρού από τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Μετά τη ζεστή ημέρα της Τετάρτης, με θερμοκρασίες έως 35-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, νεφώσεις αναπτύσσονται εκ νέου στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Θεσσαλία, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι γενικά παραμένουν μέτριοι, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Στις θάλασσες, η εικόνα δεν δείχνει γενικευμένη απαγόρευση ή θυελλώδεις ανέμους, όμως χρειάζεται προσοχή σε ανοιχτά περάσματα. Το meteo.gr για το βράδυ της Τετάρτης δίνει εντάσεις 4 μποφόρ σε Βόρειο και Νότιο Ιόνιο, 5 μποφόρ στη θάλασσα Κυθήρων, στο Καρπάθιο, στη Ρόδο και στον Κορινθιακό, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου οι άνεμοι είναι πιο ήπιοι, 2 με 4 μποφόρ.

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Πέμπτη: πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και πτώση στα ανατολικά

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη μεταβολή. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από την αρχή της ημέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν η Εύβοια και η ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν βαθμιαία το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μικρής διάρκειας βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα ανατολικά: στα βόρεια ηπειρωτικά και στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34. Ο Μαρουσάκης/Open επίσης δίνει μικρή πτώση της θερμοκρασίας για την Πέμπτη, με ενδεικτική μέγιστη γύρω στους 32 βαθμούς.

Παρασκευή: βελτίωση, αλλά με λίγες τοπικές νεφώσεις

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο καιρός βελτιώνεται. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία και σε περιοχές που θα έχουν επηρεαστεί από την αστάθεια της Πέμπτης. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς.

Οι θάλασσες θα είναι γενικά λίγο ταραγμένες, με πιο αισθητό βοριά στο ανατολικό Αιγαίο. Για όσους ταξιδεύουν, οι πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές θα είναι κυρίως στα ανατολικά πελάγη και στα ανοιχτά περάσματα.

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Σάββατο: ήλιος, ζέστη και τοπική αστάθεια

Το Σάββατο 11 Ιουλίου ξεκινά με καλοκαιρινή εικόνα στις περισσότερες περιοχές, όμως δεν λείπει η αστάθεια. Τοπικές νεφώσεις και μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, με έμφαση σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Στερεά και Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά προς ζεστά επίπεδα, κοντά στους 33 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 30 με 33 στη νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρότεροι στο Αιγαίο. Οι θάλασσες θα είναι από λίγο ταραγμένες έως ταραγμένες, κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου όπου θα επιμείνει ο βοριάς.

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Κυριακή: ενισχύονται οι βοριάδες – προσοχή στις θάλασσες και στις φωτιές

Την Κυριακή 12 Ιουλίου το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η ενίσχυση των βορείων ανέμων. Στο Αιγαίο οι βοριάδες μπορεί να φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, κάτι που θα κάνει πιο δύσκολες τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδίως σε Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και ανοιχτά περάσματα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 34 βαθμούς.

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