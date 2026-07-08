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Μετεκπαίδευση εφέδρων αλεξιπτωτιστών σε επιχειρησιακό άλμα στατικού ιμάντα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Πέραμο την Τετάρτη, στο πλαίσιο του θεσμού της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας, με συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Στη μετεκπαίδευση συμμετείχε και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στον ρόλο της εφεδρείας: «Ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής καταδρομέας συμμετείχα και εγώ στην επανεκπαίδευση και πραγματοποίησα ακόμη δύο άλματα…τιμή η κλήση. Καθήκον η ανταπόκριση» έγραψε, μεταξύ άλλων.

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