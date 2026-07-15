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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βούλα, όπου ένας 52χρονος υπάλληλος συνελήφθη, καθώς φέρεται να περιέλουσε με βενζίνη έναν 92χρονο έπειτα από έντονη λογομαχία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 2:00 μ.μ. σε βενζινάδικο επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος γέμισε με βενζίνη το μπιτόνι που είχε μαζί του ο ηλικιωμένος. Ωστόσο, όταν έφτασε η στιγμή της πληρωμής, ο 92χρονος διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την αγορά.

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Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, με τον 52χρονο να υποστηρίζει ότι είχε ήδη εκδοθεί η σχετική απόδειξη και ότι δεν ήταν δυνατή η ακύρωσή της. Ο ηλικιωμένος επέμεινε ότι αδυνατούσε να πληρώσει και επιχείρησε να αποχωρήσει από το πρατήριο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπάλληλος τον ακολούθησε και τον περιέλουσε με τη βενζίνη που είχε προηγουμένως τοποθετήσει στο μπιτόνι. Ο 92χρονος δέχθηκε το καύσιμο στο πρόσωπο και στο σώμα, χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.