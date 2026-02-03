Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο Κάιρο όταν κτήριο στο οποίο βρισκόταν βενζινάδικο εξαφανίστηκε σε τρύπα βάθους 15 μέτρων.
Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνεται το κτήριο να βουλιάζει ενώ όσα αυτοκίνητα και άνθρωποι βρίσκονταν κοντά, απομακρύνονται για να γλιτώσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη βύθιση του κτηρίου τραυματίστηκαν 2 άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι πρώτες εκτιμήσεις απέδωσαν την κατάρρευση σε σκαπτικές εργασίες σε κοντινή οικοδομή με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.