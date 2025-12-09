Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθη, την Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, 49χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία σε βενζινάδικο στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μετέβη, τις πρωινές ώρες, της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή Γαϊτανίου, όπου αρχικά ανεφοδίασε το όχημά του με καύσιμο. Στη συνέχεια, με την απειλή ψαλιδιού, απείλησε υπάλληλο του πρατηρίου και αφαίρεσε το ποσό των 90 ευρώ και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Κατόπιν έρευνας, από την αστυνομία, ο 49χρονος δράστης, ο οποίος, είναι μόνιμος κάτοικος Ζακύνθου, εντοπίστηκε και συνελήφθη, στην περιοχή του Λυκουδίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ψαλίδι και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος, έχει απασχολήσει τις αρχές, στο παρελθόν, για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.