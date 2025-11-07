Μια απερίσκεπτη κίνηση παραλίγο να οδηγήσει σε θάνατο μία παρέα φίλων, όταν ένας άνδρας πέταξε το σπίρτο του στο έδαφος κοντά σε βενζινάδικο, προκαλώντας έκρηξη.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Τιμόν, στην πολιτεία Μαρανάο της βορειοανατολικής Βραζιλίας, Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένας άνδρας που καθόταν με τη παρέα του δίπλα σε ένα βενζινάδικο, άναψε το τσιγάρο του και πέταξε το σπίρτο στο έδαφος. Η φλόγα εξαπλώθηκε γρήγορα, πλησιάζοντας επικίνδυνα στις αντλίες του βενζινάδικου και έναν οδηγό φορτηγού που εκείνη την ώρα γέμιζε το ρεζερβουάρ.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από το συμβάν χάρη στην άμεση αντίδραση του υπαλλήλου του πρατηρίου, ο οποίος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξε έναν πυροσβεστήρα και έσβησε τη φωτιά.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα, οι εργαζόμενοι του πρατηρίου είχαν ζητήσει από τους πελάτες να απομακρυνθούν από το φορτηγό πριν ξεκινήσει ο ανεφοδιασμός για λόγους ασφαλείας.

