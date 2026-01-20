Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν ένας οδηγός έβαλε 50 ευρώ καύσιμα, ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και μόλις η ιδιοκτήτρια πήγε να φέρει το POS, εξαφανίστηκε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου, το λευκό Ι.Χ. είχε σταματήσει κανονικά στην αντλία και γέμιζε καύσιμα.

Advertisement

Advertisement

Όταν η ιδιοκτήτρια ρώτησε τον οδηγό αν θα πληρώσει με μετρητά ή κάρτα, εκείνος απάντησε με κάρτα και η γυναίκα πήγε να φέρει το POS. Μέχρι να το φέρει, όμως, ο οδηγός είχε μπει στο αυτοκίνητό του και είχε φύγει.

Η πρατηριούχος κοινοποίησε το βίντεο για να ενημερωθούν και άλλα πρατήρια της περιοχής.