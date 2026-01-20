Ένα υπερσύγχρονο λογισμικό, το οποίο για να λειτουργήσει έπρεπε να είναι ενεργοί ταυτόχρονα 3 ή 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είχαν εγκαταστήσει στα πρατήριά τους δεκάδες ιδιοκτήτες, προκειμένου να κλέβουν χρήματα από ανυποψίαστους οδηγούς, κατά τον ανεφοδιασμό των αυτοκινήτων τους με καύσιμα.

Το λογισμικό είχε τη δυνατότητα να αλλοιώνει τα δεδομένα και, ενώ ο πολίτης πίστευε ότι είχε βάλει καύσιμα αξίας 50 ευρώ, στην πραγματικότητα είχε βάλει 35.

Advertisement

Advertisement

Ως αρχηγό του κυκλώματος τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατηγορούν έναν άνδρα, ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του αρκετά πρατήρια, ένα εκ των οποίων, στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, είχε γίνει τον Μάρτιο του 2024 στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για έναν «σημαντικό στόχο», ο οποίος κυκλοφορούσε πάντοτε με συνοδεία και τον συνέλαβαν το πρωί έξω από το σπίτι του.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου οκτώ μήνες και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί δεκάδες πρατήρια, που είχαν εγκαταστήσει το λογισμικό σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.

Μέχρι αυτήν την ώρα, έχουν γίνει 10 συλλήψεις, αλλά οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.