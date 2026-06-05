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Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε βενζινάδικο στη Ραφήνα, με απολογισμό τρεις τραυματίες και δύο συλλήψεις.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:30 σε πρατήριο καυσίμων στη συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες και το οπτικό υλικό που ήρθε στο φως, ένας 52χρονος εισήλθε στην καφετέρια του καταστήματος και φέρεται να ενόχλησε εργαζόμενη.

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Η αντίδραση πελάτη του καταστήματος ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Την ίδια στιγμή, εργαζόμενος του πρατηρίου που βρισκόταν στις αντλίες αντιλήφθηκε την αναστάτωση και έσπευσε να παρέμβει, προσπαθώντας να απομακρύνει τον 52χρονο, όπως καταγράφεται στο βίντεο.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη του και να τραυμάτισε δύο άτομα στα χέρια, ενώ ο ένας δέχθηκε χτύπημα και στο κεφάλι. Παρά τα τραύματά του, ένα από τα θύματα αντέδρασε, κατευθύνθηκε στο όχημά του και πήρε ένα μακρύ αντικείμενο, που έμοιαζε με κοντάρι, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε και εκτός του πρατηρίου, με τον 52χρονο να επιχειρεί να διαφύγει. Ωστόσο, ένας από τους τραυματίες κατάφερε να τον ακινητοποιήσει περίπου 30 μέτρα μακριά από το σημείο, χρησιμοποιώντας το όχημά του.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν και τους δύο εμπλεκόμενους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 52χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές υπηρεσίες, καθώς φέρεται να είχε απελαθεί από τη χώρα.