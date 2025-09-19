Τοποθέτηση για τα σχόλια που κυκλοφόρησαν γύρω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη φερόμενη άρνησή του να τραγουδήσει στη γιορτή της Εθνικής ομάδας έκανε ο Νίκος Ζήσης.

Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη της δημοσιογράφου Τίνας Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day στον Alpha, σύμφωνα με την οποία ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει στον εορτασμό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Advertisement

Advertisement

Όπως μετέφερε η ίδια, οι άνθρωποι της Εθνικής απευθύνθηκαν στον δημοφιλή τραγουδιστή για να φιλοξενήσει την εκδήλωση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, από την πλευρά του Αργυρού ζητήθηκε αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που αφορούσε τόσο την προσωπική του συμμετοχή όσο και τα λειτουργικά κόστη μιας ειδικής prive εμφάνισης.

Λόγω του παραπάνω ρεπορτάζ, ο General Manager της Εθνικής ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν αρνήθηκε ποτέ την πρόσκληση, απλώς βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παρ’ όλα αυτά, είχε εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχει αφιλοκερδώς, με την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Νίκου Ζήση:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης – ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».