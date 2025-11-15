Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί απόψε (21:45 ALPHA TV) τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η Ελλάδα έχει ήδη μείνει εκτός μάχης πρόκρισης, αλλά θέλει αντίδραση και νίκη γοήτρου απέναντι σε μια Σκωτία που «παίζει» το όνειρο της πρώτης παρουσίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1998.

Η εικόνα του ομίλου C

Μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, η Σκωτία μπαίνει στο ματς της Πειραιά με 10 βαθμούς (3 νίκες, 1 ισοπαλία) και συν-5 γκολ διαφορά, ισόβαθμη με τη Δανία στην κορυφή. Η Ελλάδα ακολουθεί με 3 βαθμούς (1 νίκη, 3 ήττες) και αρνητικό συντελεστή τερμάτων (-3), ενώ η Λευκορωσία είναι χωρίς βαθμό. Για τους Σκωτσέζους το σενάριο είναι ξεκάθαρο: χρειάζονται τουλάχιστον έναν βαθμό σήμερα στην Αθήνα και νίκη επί της Δανίας στο Χάμπντεν την Τρίτη για να κλειδώσουν απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ, χωρίς να μπλέξουν σε νέα διαδικασία μπαράζ.

Η Ελλάδα του Γιοβάνοβιτς ψάχνει αντίδραση

Η πορεία της Εθνικής στα προκριματικά είναι απογοητευτική, με βαριές ήττες από τη Δανία (εντός κι εκτός) και το πρόσφατο 3–1 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που κάθεται στον πάγκο της γαλανόλευκης, καλείται να παρουσιάσει μια ομάδα με ενέργεια και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα, παρά το γεγονός ότι το βαθμολογικό κίνητρο έχει ουσιαστικά χαθεί. Στο αποψινό ματς ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να συνεχίσει το «πάντρεμα» βασικών στελεχών με νέο αίμα. Παίκτες όπως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Τάσος Μπακασέτας, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης αποτελούν τον κορμό, με τις πληροφορίες να θέλουν τον ομοσπονδιακό τεχνικό να εξετάζει ξανά 4-2-3-1. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στους νεοφερμένους της αποστολής, όπως ο Ελληνοαυστραλός Νεκτάριος Τριάντης, που διεκδικεί χρόνο συμμετοχής και το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Η μεγάλη ευκαιρία της Σκωτίας

Για τη Σκωτία, η βραδιά στον Πειραιά έχει ξεκάθαρο χαρακτήρα «τελικού». Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ βρίσκεται ίσως στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της εξαετούς θητείας του, με στόχο να επιστρέψει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Οι πρόσφατες εμφανίσεις πάντως αφήνουν ερωτηματικά. Παρά την κορυφή στον όμιλο, το αγχωτικό 2–1 επί της Λευκορωσίας στο Χάμπντεν ανέδειξε αμυντικά κενά και σημάδια νευρικότητας, κάτι που ο ίδιος ο Κλαρκ παραδέχτηκε δημοσίως. Στο αγωνιστικό, ο Σκωτσέζος τεχνικός έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες – μεταξύ άλλων των Κίεραν Τίρνεϊ και Άντονι Ράλστον στην άμυνα – ενώ ο Μπίλι Γκίλμουρ μένει εκτός αποψινού αγώνα και «τρέχει» για να προλάβει το ματς με τη Δανία. Ταυτόχρονα, στηρίζεται ξανά στον ηγετικό ρόλο των Άντι Ρόμπερτσον, Τζον ΜακΓκιν και Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, καθώς και στον Τσε Άνταμς στην κορυφή.

Τακτικές ισορροπίες και «κλειδιά» του αγώνα

Η Ελλάδα καλείται να βρει ισορροπία ανάμεσα στην επιθετική διάθεση – με τα ανεβάσματα του Τσιμίκα και το κάθετο παιχνίδι των Μπακασέτα και Τζόλη – και στην ανάγκη να περιορίσει τη δυναμική της Σκωτίας στις στατικές φάσεις και στις γρήγορες μεταβάσεις. Αναμένεται μάχη στη μεσαία γραμμή, όπου ο άξονας Κουρμπέλης – Ζαφείρης / Σιώπης θα δοκιμάσει να «κόψει» τον ρυθμό των φιλοξενούμενων.

Οι Σκωτσέζοι, από την πλευρά τους, έχουν χτίσει την επιτυχία τους πάνω στη σταθερή αμυντική τους λειτουργία, την ένταση στο πρέσινγκ και την ικανότητά τους να «χτυπούν» με λίγες πάσες, κυρίως από τα άκρα και τις δεύτερες μπάλες γύρω από την περιοχή. Εφόσον βρουν το πρώτο γκολ, θα έχουν το πλεονέκτημα να παίξουν στο δικό τους τέμπο και να ρίξουν το βάρος στη διαχείριση.

Ανοιχτοί λογαριασμοί και ψυχολογία

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη προλάβει να «χτίσουν» μικρή αλλά έντονη ιστορία μέσα στο 2025. Η Ελλάδα πέταξε εκτός Σκωτίας από τα πλέι οφ του Nations League την άνοιξη με συνολικό σκορ 3–1, όμως στο ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ οι Βρετανοί πήραν ρεβάνς με το 3–1 της Γλασκώβης τον Οκτώβριο. Το αποψινό παιχνίδι έρχεται να λειτουργήσει ως τρίτο «κεφάλαιο» σε αυτή τη μικρή κόντρα: για την Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία να σώσει μέρος του χαμένου κύρους της στα προκριματικά και να δώσει μια νίκη στον κόσμο της, ενώ για τη Σκωτία μπορεί να αποδειχθεί το βράδυ που θα τη φέρει αγκαλιά με το Μουντιάλ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 21:45 (19:45 UTC) και με διεθνή τηλεοπτική κάλυψη. Στη Βρετανία, το παιχνίδι μεταδίδεται από BBC Two και BBC Scotland.

