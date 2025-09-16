Τη βοήθεια ενός ακόμα ανθρώπου είχε η Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket και δεν ήταν άλλη από την κ. Ελένη, η οποία έγινε viral στο Tik Tok μιας και βάλθηκε να ξεματιάσει τα αδέρφια Αντετοκούνμπο για να ενισχύσει την επίδοσή τους.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, η κυρία Ελένη φαίνεται να αφήνει το φαγητό της και να στέκεται μπροστά στην τηλεόραση για να «βοηθήσει» την Εθνική ομάδα με τον δικό της τρόπο. Με το «Πάτερ ημών» στα χείλη και κάνοντας τον σταυρό της, ξεματιάζει τους παίκτες, ελπίζοντας να αλλάξει η τύχη τους.

«Ναι ναι, ματιασμένοι είναι», λέει η γιαγιά όταν της είπε κάποιος «Μάτι είναι, μάτι». Και συνεχίζει σταυρώνοντας την τηλεόραση: «Τον Γιάννη, τον Κώστα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού…».



Μιλώντας αργότερα στην ΕΡΤ, η γλυκύτατη γιαγιά αποκάλυψε πως η εγγονή της τής ζήτησε να ξεματιάσει την ομάδα: «Η εγγονή μου το ζήτησε γιατί δεν πηγαίναμε καλά. Άρπαξα τον σταυρό και άρχισα να ξεματιάζω».

«Δεν ήξερα όλα τα ονόματα, αλλά θυμόμουν του Γιάννη. Τώρα που έκατσα και είδα την ομάδα, μοιάζει σαν μπουκέτο από λουλούδια και ο Σπανούλης μ’ αρέσει πάρα πολύ επειδή είναι σοβαρός και τους αγαπάω. Το μπάσκετ μ’ αρέσει, δεν μπορώ να πω πως μ’ αρέσει μόνο ο Γιάννης, όλοι καλοί είναι. Η Ελλάδα πάντα να πηγαίνει καλά», κατέληξε η κυρία Ελένη.