Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Πέμπτης η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Η 51χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Το παιδί» μίλησε για το αυτοάνοσο νόσημα που την ταλαιπωρούσε πολύ τα τελευταία χρόνια χωρίς αρχικά να γνωρίζει από τι έπασχε.

«Πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που λέγεται αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα» εξομολογήθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαλάμπους. «Για πολύ καιρό είχα πολύ έντονους πόνους σε όλο το σώμα, από τον αυχένα μέχρι τα πόδια. Οι πόνοι χειροτέρευαν μέχρι το σημείο να μην μπορώ να κάνω πράγματα, μείωσε πάρα πολύ την κινητικότητά μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω, να σκύψω, να βάλω παπούτσια. Περπατούσα στον δρόμο και φοβόμουν μη λυθούν τα κορδόνια μου και δεν μπορούσα να τα δέσω».

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους με τον σύζυγό της, Φάνη Μουρατίδη.

Όπως αποκάλυψε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, αρχικά νόμιζε ότι το πρόβλημά της είχε να κάνει με τη σκολίωση που την είχε ταλαιπωρήσει στα νεανικά της χρόνια και μάλιστα τότε είχε χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο. «Αυτό καθυστέρησε τη διάγνωση» παραδέχτηκε. «Παίρνεις κάποια φάρμακα που λέγονται βιολογικοί παράγοντες. Είναι αγωγή χρόνια».

«Το έχουν πολλοί άνθρωποι, απλά δεν ξέρουν ότι το έχουν» συμπλήρωσε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τονίζοντας ότι θεωρεί «απλοϊκή» τη θεωρία ότι τα αυτοάνοσα δημιουργούνται από το άγχος. «Αυτό το αυτοάνοσο χτυπάει συνήθως νέα αγόρια. Φοβήθηκα μήπως μου πουν για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα. Τρόμαζα γιατί έβλεπα τον εαυτό μου να καταρρέει, χρόνο με τον χρόνο, μήνα με τον μήνα. Και όταν ο γιατρός μου είπε ότι είναι αυτό, ανακουφίστηκα».

Τι λένε οι ειδικοί για το αυτοάνοσο της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους

Η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα (ΑΣ) είναι μια μορφή χρόνιας φλεγμονώδους αρθρίτιδας που επηρεάζει κυρίως τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις της λεκάνης. Φανταστείτε τη σπονδυλική σας στήλη σαν μια σειρά από κινητά «τουβλάκια» (σπόνδυλοι). Στην ΑΣ, ο οργανισμός επιτίθεται λανθασμένα στους συνδέσμους αυτών των περιοχών, προκαλώντας φλεγμονή.



Το σώμα δημιουργεί φλεγμονή στα σημεία όπου οι τένοντες και οι σύνδεσμοι ενώνονται με τα οστά. Αυτό προκαλεί πόνο και δυσκαμψία, ειδικά το πρωί ή μετά από περιόδους ακινησίας. Καθώς η φλεγμονή υποχωρεί, το σώμα προσπαθεί να αυτοθεραπευτεί παράγοντας νέο οστό. Αυτό το νέο οστό μπορεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ των σπονδύλων. Με την πάροδο του χρόνου, οι σπόνδυλοι μπορεί να «κολλήσουν» μεταξύ τους. Αυτό ονομάζεται αγκύλωση και κάνει τη σπονδυλική στήλη λιγότερο εύκαμπτη.



Ο πόνος στη μέση είναι το πιο κοινό σύμπτωμα- όπως στην περίπτωση της Παπαχαραλάμπους- αλλά διαφέρει από τον συνηθισμένο πόνο. Βελτιώνεται με την άσκηση και χειροτερεύει με την ανάπαυση. Πολλοί άνθρωποι με ΑΣ έχουν ένα συγκεκριμένο γονίδιο που ονομάζεται HLA-B27, αν και η ύπαρξη του γονιδίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα νοσήσει κάποιος.



Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά της ΕΡΤ, Αλέξανδρο Λογοθέτη.