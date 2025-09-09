Έχοντας μόλις επιστρέψει από ένα χαλαρό διήμερο στην εξοχική της κατοικία στην Πάρο, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα. Το πρωί της Δευτέρας η 40χρονη παρουσιάστρια βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Alpha όπου συναντήθηκε με τους στενούς της συνεργάτες.

«Είναι πολύ ψύχραιμη ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν που ξεκινάει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου» λέει στενό της πρόσωπο στο ΟΚ!. «Έχει αναπτύξει ήδη μία άριστη σχέση με τον νέο αρχισυντάκτη της εκπομπής της, Θοδωρή Σημαντηράκη. Είναι πολύ χαρούμενη και για την προσθήκη της Δάφνης Μπόκοτα, ένα πρόσωπο που όλη η ομάδα της έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή».

Advertisement

Advertisement

«Η Κατερίνα Καινούργιου εκτιμάει πολύ τις γνώσεις του Χάρη Χρονόπουλου, τον επαγγελματισμό της Φρόσως Κυριαζή και εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τους παλιούς της συνεργάτες Στέφανο Κωνσταντινίδη και Έλενα Πολυκάρπου η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει για την πρεμιέρα της Δευτέρας αποκλειστικότητες που θα συζητηθούν» συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Tο απόγευμα της Δευτέρας, η Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκε με έναν παλιό της γνώριμο, τον -φανερά αδυνατισμένο- Φάνη Λαμπρόπουλο για τα γυρίσματα του νέου διαφημιστικού σποτ μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ που παραμένει βασικός χορηγός στη Super Katerina.

Για τις ανάγκες του χιουμοριστικού σποτ, οι δυο παρουσιαστές μεταμορφώνονται ξανά σε ηλικιωμένο ζευγάρι με την Κατερίνα Καινούργιου- όπως αποκάλεσε στους διαδικτυακούς στενούς της φίλους- να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της με τα καμώματα του συμπρωταγωνιστή της.

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ο γάμος μπορεί να περιμένει

Πληροφορίες από το περιβάλλον της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή αναφέρουν ότι ο γάμος δεν υπάρχει στα πολύ άμεσα πλάνα τους μιας και είχε ακουστεί αρχικά ότι θα παντρευτούν στις αρχές του φθινοπώρου.

«Η σχέση τους βρίσκεται στην καλύτερή της φάση, νιώθουν και οι δύο έτοιμοι να κάνουν οικογένεια- γι’ αυτό εξάλλου της είχε κάνει πρόταση γάμου στο αγαπημένο της Παρίσι- αλλά ειδικά αυτή την περίοδο οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις είναι τόσο πιεστικές που δεν έχουν χρόνο να προγραμματίσουν τον ρομαντικό τους γάμο. Εκείνη είναι αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στην εκπομπή και εκείνος επεκτείνει διαρκώς τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης».

Ανάρτηση με νόημα

«Τελευταία βουτιά για φέτος» έγραψε την Κυριακή στο Instagram της με μια σειρά από selfies στο σπί της στην Πάρο. «Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου (και ξέρω πως ήταν κ για πολλούς από εσάς), λένε όμως πως μετά από κάθε δυσκολία έρχεται κάτι όμορφο και ευλογημένο και αυτό θέλω να πιστεύω… Μου έλειψε η καλημέρα μας, η συντροφιά μας, να ξεκινάμε παρεούλα τη μέρα μας και να τα μοιραζόμαστε όλα… Ανυπομονώ να τα ξαναπούμε σύντομα… Σας στέλνω την αγάπη μου».

«Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την απώλεια της αγαπημένης της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου» λέει φιλικό πρόσωπο της Κατερίνας Καινούργιου. «Ταυτόχρονα είχε να αντιμετωπίσει μια σοβαρή περιπέτεια υγείας στενού συγγενικού της προσώπου, γεγονός που την κατέβαλε ψυχολογικά. Η στήριξη του συντρόφου της ήταν υποδειγματική».

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.