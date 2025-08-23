Επέστρεψε από την Πάρο στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια του Alpha, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει τις συναντήσεις με τους νέους και παλιούς συνεργάτες της εκπομπής.

Χτες, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι η γνωστή αστρολόγος Αγγελική Μανουσάκη δεν θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν στη «Super Κατερίνα». Η ίδια μάλιστα ευχαρίστησε μέσα από το Instagram της, τόσο την Κατερίνα Καινούργιου όσο και την ομάδα της.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι τη στήλη της αστρολογίας αναλαμβάνει πλέον η Βάσια Μαυράκη, η οποία βρισκόταν για δύο σεζόν στο πλευρό της Φαίης Σκορδά στον ΣΚΑΪ.

Η Βάσια Μαυράκη με τη Φαίη Σκορδά (NDP photo)

Ποια είναι η νέα της αστρολόγος της Κατερίνας Καινούργιου



Η Βάσια Μαυράκη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1967. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών. Τώρα πλέον ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αθήνα, μια και τα προηγούμενα χρόνια ταξίδεψε και έζησε σε πολλά και διαφορετικά κράτη, αλλά και πόλεις της Ελλάδας, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του συζύγου της (στρατιωτικός πιλότος).

Τα ταξίδια της αυτά αποτελούν πηγές της έμπνευσής της και πολλές φορές συνδέονται άμεσα με τις συγγραφικές αναφορές της. Αν και έχει κάνει σπουδές στην ψυχολογία, τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη συμβουλευτική αστρολογία σε ένα νέο και εξελιγμένο κλάδο της, που συνδυάζει με επιτυχία και τις δύο επιστήμες, τον κλάδο του Empathetic Astrological Approach.

Ειδικεύεται επίσης στο Human Design, αρθρογραφεί σε γνωστά αστρολογικά περιοδικά και έχει το δικό της κανάλι στο youtube

Η παρουσία της Βάσιας Μαυράκη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου δεν θα είναι καθημερινή αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η συχνότητα των εμφανίσεών της. Επειδή όμως η 40χρονη παρουσιάστρια ενδιαφέρεται πολύ για την αστρολογία, οι δυο γυναίκες έχουν ήδη αναπτύξει μια στενή σχέση.