Ανοιχτή συζήτηση γίνεται πλέον σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στο Alpha. Όλα ξεκίνησαν από ένα ρεπορτάζ της εκπομπής «ΕΔΩ TV!» του OPEN, το οποίο αποκάλυπτει ότι την περασμένη Τετάρτη έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία στα γραφεία εκπομπής από το κεντρικό πρόσωπο με αποτέλεσμα συνεργάτες που ένιωσαν ότι θίγονται σοβαρά διαμαρτυρήθηκαν έντονα στη διοίκηση, και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Τόσο στα social media όσο και στις ομάδες των άλλων εκπομπών γράφτηκε και ακούστηκε ότι το ρεπορτάζ αυτό στοχοποιούσε, χωρίς να ονομάσει, τη Ναταλία Γερμανού ενώ ο ALPHA έχει αρνηθεί να κάνει κάποιο σχόλιο αφού δεν θεωρεί ότι υπάρχει θέμα.

Γεγονός είναι ότι το «Καλύτερα δε γίνεται» έχει σημειώσει φέτος αισθητές απώλειες στο δυναμικό κοινό, παρόλα αυτά εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτιά στο σύνολο κοινού. Παρόλα αυτά, ειδικά το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά τη φημολογούμενη εκτός ορίων ένταση που δεν επιβεβαιώνει κανείς επίσημα, η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού είχε άνοδο στο δυναμικό κοινό, οδηγώντας την κούρσα της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής της.

Με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ασχολήθηκε το πρωί της Τρίτης τόσο η Φαίη Σκορδά, όσο και ο Γιώργος Λιάγκας. Στο Buongiorno αναφέρθηκε ότι, σε αντίθεση με ό,τι δηλώνει, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στα πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες για την επόμενη σεζόν. Εξάλλου η ίδια έχει την ασφάλεια του συμβολαίου της που λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Πιο αιχμηρό στο σχόλιό του ήταν το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να λέει ανοιχτά ότι οι φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες αφορούν στη Ναταλία Γερμανού. «Η Ναταλία έχει πολλές διαρροές φέτος στην εκπομπή της» σχολίασε ο Πάνος Κατσαρίδης με τη Δέσποινα Καμπούρη να αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν ίχνης αλήθειας σε όσα αρνητικά ακούγονται. «Υπάρχει μια παραφιλολογία για τις σχέσεις της Ναταλίας με τους συνεργάτες της» τόνισε ο κεντρικός παρουσιαστής (δείτε το βίντεο από το 01:50).

«Και στα δικά μας αυτιά έχει φτάσει ότι η Ναταλία πιέζει τους συνεργάτες της να αποδώσουν περισσότερο. Πού είναι το κακό να πιέζεις τους συνεργάτες σου; Ήρθε στα αυτιά μου μια μέρα ότι η Ναταλία τσακώθηκε, χτύπησε το χέρι, και τι έγινε; Αν ο Alpha πιέζει τη Ναταλία και της λέει “κοίτα, η Καινούργιου κάνει 20% φέτος” άρα η Ναταλία ποιον θα πιέσει».

«Το θέμα είναι πώς πιέζεις» τον διέκοψε η πρώην συνεργάτιδα της Γερμανού, Φωτεινή Πετρογιάννη. «Ακούμε δεξιά και αριστερά πράγματα που προέρχονται από την εκπομπή της» πρόσθεσε ο Πάνος Κατσαρίδης. «Όλοι τις έχουμε ακούσει τις φήμες» παραδέχτηκε η Δέσποινα Καμπούρη.

Οι πληροφορίες της HuffPost για την εκπομπή της Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού παραμένει μια ολοκληρωμένη παρουσιάστρια που κάθε σταθμός θα ήθελε να έχει και αποτελεί τη λαμπερή εξαίρεση στον κανόνα του ηλικιακού ρατσισμού που συνεχίζει να υπάρχει στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Δεύτερον. Η Ναταλία Γερμανού δεν είναι εύκολη συνεργάτης, είναι όμως δίκαιη. Μπορεί να έχει τα ξεσπάσματά της, που καμιά φορά γίνονται υπερβολικά, αν ξέρεις όμως να τη διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή με ψυχραιμία, βγαίνεις αλώβητος. Επίσης διαθέτει ένα προσόν που οφείλεις να της το αναγνωρίσεις: Δίνει ευκαιρίες, χώρο και χρόνο στους συνεργάτες της και σέβεται όποιον δουλεύει.

Φωτεινό παράδειγμα η περίπτωση της Ναταλίας Αργυράκη, την οποία όχι μόνο έβγαλε πρώτη στο γυαλί, αλλά της έδωσε την ευκαιρία να κάθεται δίπλα της στις συνεντεύξεις και στα πέντε χρόνια της συνεργασίας τους δεν είχαν ποτέ κάποιο πρόβλημα.

Τρίτον. Όντως η πτώση στο δυναμικό κοινό την έχει προβληματίσει αρκετά και είναι γεγονός ότι στο τέλος της σεζόν, θα κληθεί, μαζί με τον σταθμό, να αξιολογήσει την ομάδα της. Επίσης ο ALPHA δεν της έχει κάνει ποτέ κάποια παρατήρηση για τα ποσοστά τηλεθέασης και συνεχίζει να στηρίζει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν.

