Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός, Σαμ Νιλ, σε ηλικία 78 ετών: O Νεοζηλανδός θρύλος του σινεμά, γνωστός, μεταξύ άλλων, από το «Jurassic Park» (όπου ενσάρκωσε τον παλαιοντολόγο Άλαν Γκραντ σε αρκετές ταινίες της εμβληματικής σειράς) , το «Event Horizon», το «Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη», το «Dead Calm», το «The Piano», το «Sleeping Dogs», το «Possession», το «Στο Στόμα της Τρέλας» και πολλές άλλες σειρές και ταινίες, πέθανε «ξαφνικά και απρόσμενα» όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Επρόκειτο για ένα ηθοποιό πραγματικά «πολυεργαλείο», από τους πλέον πολύπλευρους της γενιάς του – αν και αρκετοί θα τον θυμούνται για τους ρόλους του σε κάποιες από τις πιο ανατριχιαστικές και αλλόκοτα εξώκοσμες ταινίες τρόμου στην ιστορία του σινεμά. Ο ίδιος ανέρρωνε από μάχη με τον καρκίνο – για την ακρίβεια, είχε ανακοινωθεί σχετικά πρόσφατα πως ήταν ελεύθερος από την επάρατη νόσο, έχοντας υποβληθεί σε θεραπεία για λευχαιμία.

Advertisement

Advertisement

Ο 78χρονος ηθοποιός πέθανε στο Σίδνεϊ: «Η απώλεια ήταν ξαφνική και απρόσμενη, μα ευλογημένη από το γεγονός πως ο Σαμ παρέμενε ελεύθερος από τον καρκίνο» αναφέρεται σε ανακοίνωση στη σελίδα του στο Instagram.

«Εύθυμος και “ξερός”, σκεπτικός και λακωνικός, ο Σαμ πολέμησε την ασθένεια με την ίδια αξιοπρέπεια, χιούμορ και αυτοπεποίθηση που έδινε δύναμη σε κάθε ερμηνεία του» δήλωσε σε ανάρτηση στα social media o Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε.

Αν και ήταν ένας από τους γνωστότερους ηθοποιούς της Νέας Ζηλανδίας, είχε δεσμούς και με τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα επτά του (ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός) – ο ίδιος είχε τρεις υπηκοότητες, βρετανική, νεοζηλανδική και ιρλανδική. Αξίζει να σημειωθεί πως στο «Peaky Blinders» ενσάρκωσε έναν αξιωματικό του Μπέλφαστ.