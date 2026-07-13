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Αφού παγιδεύτηκε σε ένα πλαστικό μπουκάλι, ένας κάβουρας επιβίωσε δύο μήνες στον ωκεανό, σε ένα θαλάσσιο «μυστήριο» που απασχόλησε επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα στην Ιαπωνία.

Η μόλυνση με πλαστικά αποτελεί μεγάλο κομμάτι του ευρύτερου ζητήματος της μόλυνσης στους ωκεανούς: Γνωστές είναι οι εικόνες με φώκιες και πουλιά που έχουν μπλεχτεί σε δίχτυα, θαλάσσιες χελώνες να τρώνε πλαστικές σακούλες κλπ. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κάβουρας…πήγε πολλά βήματα παραπέρα: Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα τον βρήκαν παγιδευμένο σε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασιού που έπλεε στη θάλασσα στα ανοιχτά της Οκινάβα, και η διερεύνηση του περιστατικού αναδεικνύει εκ νέου τους κινδύνους της μόλυνσης με πλαστικό για τα μικρότερα θαλάσσια πλάσματα.

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Το μπουκάλι βρέθηκε 500 μέτρα στα ανοιχτά του νησιού Σεσόκο, Προς έκπληξη των συντελεστών της έρευνας, Χατζίμε Σάτο και Γιοΐτσι Σακάι, ο κάβουρας, Portunus sanguinolentus, ήταν παγιδευμένος μέσα του παρά το ότι ήταν μεγαλύτερος από το στόμιο.

Hajime Sato / Hiroshima University

H περισυλλογή του μπουκαλιού έγινε στις 15 Ιουλίου 2022, και φαίνεται πως είχε κατασκευαστεί τον Νοέμβριο του 2021. Ήταν ανοιχτό, οπότε μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει νερό. Το στόμιο είχε διάμετρο 24 χιλιοστά και ο κάβουρας είχε μήκος 40,31 χιλιοστά, πλάτος 88,23 και βάρος 42,06 γραμμάρια. Από τη στιγμή που φαίνεται αδύνατον να μπήκε στο μπουκάλι με αυτό το μέγεθος, οι επιστήμονες εξέτασαν το πώς μπορεί να έγινε αυτό και για πόσο καιρό να ήταν παγιδευμένος εκεί.

Οι ερευνητές παρουσιάζουν πώς η μελέτη τους επιχείρησε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την επιβίωση και τις διαδικασίες ανάπτυξης του κάβουρα μέσω διαφόρων βιολογικών αναλύσεων. Η ανάλυση DNA στο περιεχόμενο του στομαχιού του έδειξε ότι ο κάβουρας έτρωγε μικρά ψάρια, καθώς και άλγη που πιθανότατα αναπτύχθηκε μέσα στο μπουκάλι. Όσον αφορά στη διάρκεια του ταξιδιού, οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψιν διάφορα στοιχεία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κάβουρας είχε μπει μέσα μικρός, εκεί τρεφόταν με μικρά ψάρια και άλγη και τελικά έγινε τόσο μεγάλος που δεν μπορούσε να βγει.

Οι δύο ερευνητές αναφέρουν ένα γνωστό ιαπωνικό διήγημα του Μασούτζι Ιμπούσε, τη «Σαλαμάνδρα», όπου η πρωταγωνίστρια (μια σαλαμάνδρα) περνά δύο χρόνια τρώγοντας στο λαγούμι της και τελικά παγιδεύεται σε αυτό, καθώς το μέγεθός της δεν της επιτρέπει να βγει.

«Πλαστικά μπουκάλια που πετιούνται από ανθρώπους μπορούν να παγιδεύουν καβούρια και να εμποδίζουν τη διαφυγή τους. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ήδη στα νερά γύρω από την Ιαπωνία, δείχνοντας πως δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Μέσω αυτού του χαρακτηριστικού παραδείγματος, θα θέλαμε οι αναγνώστες να αντιληφθούν πως τα αντικείμενα που κάνουν τις ζωές μας πιο βολικές μπορεί κάποιες φορές να έχουν απρόσμενη επίδραση σε μικρά θαλάσσια πλάσματα, ενώ επίσης εκτιμούν την αξιοσημείωτη ζωτικότητα του καβουριού» καταλήγουν οι ερευνητές.