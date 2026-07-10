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«Είμαστε σε επαφή με την τουρκική πλευρά» ανέφερε το Κρεμλίνο σχετικά με δημοσιεύματα περί φερόμενης πώλησης των S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία σε τρίτη χώρα.

«Μπορώ να πω ένα πράγμα εδώ: Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Παρόλα αυτά, είμαστε επαφή με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό, και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε επαφή μαζί τους για αυτό το θέμα» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία είχε ζητήσει την άδεια της Ρωσίας για να προχωρήσει σε πώληση.

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Σε δημοσίευμα της Hurriyet που έχει αναπαραχθεί από διεθνή ΜΜΕ αναφέρεται πως η Τουρκία πουλά σε άλλη χώρα τους S-400 που είχε αγοράσει από τη Ρωσία (και η οποία οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της και απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα του F-35) και ανακοινώσεις αναμένονταν την Παρασκευή.

Ο αρθρογράφος Αμπντουλκαντίρ Σελβί είχε γράψει πως αντί να τίθεται το ερώτημα τι θα συμβεί στους S-400, θα ήταν καλύτερα να τίθεται το ερώτημα τι τους έχει ήδη συμβεί, σημειώνοντας πως ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει απαντήσει σε σχετική ερώτηση «συνεχίστε να μας παρακολουθείτε».

Ο Σελβί γράφει πως αν είναι γνωστό ότι τουρκικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη Ρωσία και ότι οι πύραυλοι θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν γρήγορα αν χρειαστεί, είναι άγνωστο σε τι κατάσταση βρίσκονται ακριβώς. Επικαλούμενος δικές του πληροφορίες, έγραψε πως έχουν πωληθεί σε μια τρίτη χώρα, και συγκεκριμένα σε χώρα του Κόλπου, με κάποιες πηγές να «δείχνουν» τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες το Κατάρ.

Μεταξύ άλλων το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών», όπως τις χαρακτήρισε, επιθέσεων στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Επίσης υποστήριξε ότι το Κίεβο δεν έχει επιθυμία για συνομιλίες οπότε «θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», προσθέτοντας πως δεν έχει λάβει ακόμα χώρα τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν- Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters, Turkiye Today