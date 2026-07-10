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Το κινεζικό διαστημόπλοιο Tianwen-2 τράβηξε την πρώτη κοντινή φωτογραφία ενός εκ των προσωρινών «ημι-δορυφόρων» της Γης, του Kamo’oalewa, αφού έφτασε εκεί στο πλαίσιο μιας αποστολής που αναμένεται να οδηγήσει σε μια πρωτοφανή προσεδάφιση.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, το σκάφος προορίζεται να συλλέξει δείγματα και να τα φέρει πίσω στη Γη το επόμενο έτος- ωστόσο η φύση της φωτογραφίας και η χρονική στιγμή της δημοσίευσής της υποδεικνύουν πως τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα από ό,τι αναμενόταν.

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Το σκάφος της CNSA, εκτοξεύτηκε στις 28 Μαΐου 2025, με κύριο στόχο τον Kamo’olawea, γνωστό και ως 2016 HO3- έναν αστεροειδή που έχει χαρακτηριστεί ημι-δορυφόρος της Γης. Αυτό σημαίνει ότι περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο μαζί με τον πλανήτη μας, κάτι που κάνει να φαίνεται σαν να είναι βαρυτικά συνδεδεμένος μαζί του, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό: Ο Kamo’olawea κάποια στιγμή θα «αποσυνδεθεί» και θα απομακρυνθεί.

H CNSA αποκάλυψε ελάχιστα στοιχεία για τις παραμέτρους και το χρονοδιάγραμμα της αποστολής και έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία αρκετές εβδομάδες μετά την εκτόξευση. Σύμφωνα με το Live Science, το σκάφος μάλλον έφτασε εκεί στις 7 Ιουνίου, ωστόσο δεν είχαν δοθεί επιπλέον στοιχεία.

Στις 6 Ιουλίου η CNSA επιβεβαίωσε ότι μετά από ένα ταξίδι 400 ημερών και ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων πλέον το σκάφος κινείται γύρω από τον Kamo’oalewa, σύμφωνα με το Xinhua. Η υπηρεσία επίσης αποκάλυψε ότι το διαστημόπλοιο είχε τεθεί σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή στις 7 Ιουνίου και έδωσε την πρώτη καθαρή φωτογραφία, η οποία δείχνει πως έχει πλάτος περίπου 40 μέτρα. Εκτιμάται επίσης πως στην ουσία πρόκειται για έναν «σωρό» υλικού, οπότε η επιφάνειά του είναι ασταθής, καθώς η συνοχή του είναι χαλαρή. Μέχρι τώρα ελπιζόταν πως θα ήταν στέρεος ώστε να μπορέσει το σκάφος να τον «πιάσει» και να πάρει δείγματα με τρυπάνι.

Τα νέα δεδομένα καθιστούν δυσκολότερη τη συλλογή δειγμάτων, ενώ φαίνεται ότι είναι λίγα τα επίπεδα σημεία όπου το σκάφος μπορεί να ακουμπήσει με ασφάλεια. «Αυτό αυξάνει πολύ την πολυπλοκότητα της διαδικασίας συλλογής δειγμάτων και τον κίνδυνο της αποστολής, καθιστώντας την πολύ πιο δύσκολη» έγραψαν σε σχετική έκθεση εκπρόσωποι της CNSA, σύμφωνα με τη South China Morning Post.

Αρχικά φαίνεται πως σκοπός ήταν να αρχίσει η συλλογή δειγμάτων στις 4 Ιουλίου, ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Αναμένονται περαιτέρω αναλύσεις της μορφολογίας του αστεροειδούς για να προχωρήσει η αποστολή.

Αν καταφέρει τελικά να συλλέξει δείγματα, το σκάφος θα τα βάλει σε κάψουλα και θα τα αφήσει κατά τη διάρκεια περάσματος από τη Γη τον Νοέμβριο του 2027, όπου θα μπουν σε τροχιά και θα πέσουν στην επιφάνεια: Αν γίνει αυτό η Κίνα θα γίνει η τρίτη χώρα που συλλέγει επιτυχώς δείγματα από αστεροειδή, μετά την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Η ίδια η φύση του αντικειμένου είναι μυστηριώδης, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να είναι κομμάτι της Σελήνης που αποσπάστηκε μετά από αρχαία πτώση μετεωρίτη- κάτι που θα έδινε πολύτιμα στοιχεία για το παρελθόν του Ηλιακού Συστήματος.