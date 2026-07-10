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Το Ιράν θα στοχεύσει και το Ισραήλ στο πλαίσιο μελλοντικής απάντησής του σε αμερικανικές επιθέσεις, προειδοποίησε ο γραμματέας του ανωτάτου εθνικού συμβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολκγάντρ.

«Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές θα έχει αντίποινα, και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς που είναι υπεύθυνο για αυτές τις θηριωδίες δεν θα γλιτώσει την απάντηση των μαχητών μας» ανέφερε σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Στο μεταξύ, το ισραηλινό Kan μετέδωσε πως κάποιοι στο Ισραήλ θέλουν η χώρα να εμπλακεί στην αναζωπύρωση των εχθροπραξιών και να αρχίσει εκ νέου τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μα περιμένουν να δώσει την έγκρισή του για κάτι τέτοιο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αναφέρθηκε, αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ εκτιμούν ότι οι αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Αντιστοίχως, η New York Post ανέφερε, επικαλούμενη πηγή στην Ιερουσαλήμ, πως το Ισραήλ ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε μελλοντικές επιθέσεις και να αρχίσει νέο «γύρο» πολέμου: «Είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε ξανά, αν χρειαστεί» είπε η συγκεκριμένη πηγή την Τετάρτη, πριν οι ΗΠΑ αρχίσουν να χτυπούν ξανά το Ιράν.