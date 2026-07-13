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Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει βίντεο με Ρώσο στρατιώτη που χάνει τον έλεγχο πολυβόλου κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, με τον ίδιο να παρασύρεται και να αρχίζει να περιστρέφεται, μαζί με το όπλο.

Το συγκεκριμένο όπλο (gatling) κανονικά εγκαθίσταται σε επιθετικά ελικόπτερα Mi-24 Hind, ενώ η εκπαίδευση φέρεται να είχε να κάνει με τη χρήση του για σκοπούς αεράμυνας/ αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές online, δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες από το περιστατικό.

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Russian soldier with a mobile air defense team nearly kills several other soldiers in a training incident, after losing control of his YakB-12.7mm Rotary Machine Gun, normally mounted on the Mil Mi-24 Hind Helicopter Gunship. pic.twitter.com/L63z2OvLkD — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026