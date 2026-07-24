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Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, οι δύο ποδοσφαιριστές έλαβαν ως δώρο ποσότητες ντομάτας αντίστοιχες με το βάρος του σώματός τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Χέσους Νάβας, ο οποίος είχε τιμηθεί στο παρελθόν με τον ίδιο πρωτότυπο τρόπο για τη δική του διάκριση.

Ο δήμος ανακοίνωσε τη μετονομασία δύο γηπέδων προς τιμήν των αθλητών, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία μνημείου για τους τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές.

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Μια ξεχωριστή υποδοχή περίμενε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές της Ισπανίας στη γενέτειρά τους, το Λος Παλάθιος ι Βιγιαφράνκα της Ανδαλουσίας. Η μικρή πόλη των περίπου 40.000 κατοίκων έχει κάθε λόγο να καμαρώνει, καθώς από τα χώματά της προέρχονται δύο μεγάλα ονόματα του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο Φαμπιάν Ρουίθ της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γκάβι της Μπαρτσελόνα.

Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή που τους επιφύλαξαν στη Μαδρίτη, οι δύο διεθνείς επέστρεψαν στον τόπο τους, όπου οι κάτοικοι τους τίμησαν για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, το δώρο που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν κάποια αναμνηστική πλακέτα, αλλά ένα ιδιαίτερο… τοπικό πριμ: ντομάτες!

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🚨FACT: The town of Los Palacios y Villafranca in the south of Spain has a population of under 40,000 people



It has produced 3 professional footballers who have gone on to win the World Cup: Jesus Navas, Gavi and Fabian Ruiz pic.twitter.com/Mr6MFybuil — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 22, 2026

GAVI E FABIÁN RECEBEM PRÊMIO EM TOMATES! 🍅



Gavi e Fabián Ruiz foram homenageados pela prefeitura de Los Palacios y Villafranca, cidade natal dos dois na Andaluzia, após o título mundial pela Seleção Espanhola.



A cidade mantém o costume de presentear seus esportistas ilustres… pic.twitter.com/woUTpY9w49 July 23, 2026

Η παράδοση της περιοχής θέλει τους πρωταθλητές να παίρνουν τόσα κιλά ντομάτες όσο είναι και το βάρος τους. Έτσι, ο Ρουίθ παρέλαβε 85 κιλά, ενώ ο Γκάβι 68,5 κιλά, δημιουργώντας ένα από τα πιο πρωτότυπα στιγμιότυπα των εορτασμών.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο Χέσους Νάβας, επίσης γέννημα-θρέμμα της πόλης και μέλος της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2010, ο οποίος είχε λάβει αντίστοιχο «δώρο» με τελάρα ντομάτες.

🍅 Los Palacios homenajea a Fabián y Gavi y les entrega su peso en tomates



🇪🇸 Cuando España aún se recupera de la resaca tras ganar el Mundial, en Los Palacios y Villafranca han recibido a sus paisanos campeones como auténticas estrellas. Dos, el mismo número que decorará la… pic.twitter.com/zSkCvlu6LW — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) July 21, 2026

🏆🇪🇸 Así ha sido el recibimiento a Gavi y Fabián Ruiz en Los Palacios y Villafranca.



🙌🏻 Sus vecinos, familiares y amigos se han volcado para recibir a dos campeones del mundo que vuelven a casa con la Copa y con el orgullo de todo un pueblo.



➡️¡Los Palacios y Villafranca… pic.twitter.com/016wuNlanP — El Pespunte (@elpespunte) July 21, 2026

Παράλληλα, ο δήμος ανακοίνωσε ότι δύο γήπεδα ποδοσφαίρου θα πάρουν τα ονόματα των Ρουίθ και Γκάβι, ενώ θα δημιουργηθεί και μνημείο προς τιμήν των τριών παγκόσμιων πρωταθλητών της πόλης.