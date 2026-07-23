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Αναυδοι έμειναν οι πελάτες ενός μπαρ στην Ισπανία, στην επαρχία της Χιρόνα, όταν είδαν έναν τεράστιο ταύρο, βάρους περίπου 900 κιλών, να μπαίνει ξαφνικά μέσα.

Το περιστατικό με τον ταύρο στο μπαρ Ribes de Freser, στην Ισπανία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22.07.2026), με το μεγαλόσωμο ζώο να παραμένει στο εσωτερικό του καταστήματος για λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να τραυματίσει κανέναν ή να προκαλέσει υλικές ζημιές.

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Μπροστά στην απροσδόκητη επίσκεψη, ένας σερβιτόρος αντέδρασε γρήγορα και κατάφερε να διώξει το ζώο, αποτρέποντας τραυματισμούς ατόμων ή υλικές ζημιές.

Αφού περιπλανήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το πίσω μέρος του καταστήματος, ο ταύρος γύρισε προς την είσοδο και αποχώρησε ήρεμα, χωρίς να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα.

🐂😱 ¡Sorpresa de casi una tonelada! Un toro irrumpe en un bar en España



Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un enorme toro entró al establecimiento y dejó paralizados a los clientes que se encontraban en el lugar.



Ante la inesperada visita, un mesero actuó… pic.twitter.com/GkQUXso3ZK — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) July 23, 2026