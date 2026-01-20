Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής κριτικής μετά τις τοποθετήσεις της για τις αμβλώσεις. Ο Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε την πιο επιθετική γραμμή, μιλώντας για «ακροδεξιό στίγμα» και προβλέποντας ότι «σε πέντε συνεντεύξεις δεν θα ξανασχολούμαστε».

Στη συνέχεια, κυβερνητικά στελέχη και κόμματα της αντιπολίτευσης ανέβασαν τους τόνους, καταγγέλλοντας «επικίνδυνη οπισθοδρόμηση» και αμφισβήτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Άλλες πέντε συνεντεύξεις…» και “καρφί” για «ακροδεξιό στίγμα»

Ο υπουργός Υγείας έδωσε τον τόνο της σύγκρουσης: χαρακτήρισε «λάθος» το σκεπτικό περί δημόσιας διαβούλευσης για κάτι «συνταγματικά κατοχυρωμένο», τόνισε ότι «είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό» και πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «το στίγμα της είναι ακροδεξιό», με αναφορά και σε συνεργάτες της. Κατέληξε δε με τη φράση ότι «άλλες πέντε συνεντεύξεις… και δεν θα ξανασχολούμαστε με την πολιτική της καριέρα».

Παύλος Μαρινάκης: «Το πιο φοβερό είναι ότι το είπε γιατρός» – και αιχμή για «συλλογικό πένθος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με διπλό μήνυμα:

Στο καθαρά αξιακό/θεσμικό: «δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω» σε «λυμένες» συζητήσεις, υπογραμμίζοντας ότι κάθε γυναίκα αποφασίζει για το σώμα της.

Στο πολιτικό: έβαλε στο κάδρο και το ζήτημα της πολιτικής αξιοποίησης της δημόσιας παρουσίας της, λέγοντας πως είναι άλλο πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών βιωμάτων και άλλο να «χρησιμοποιεί το συλλογικό πένθος για να προχωρήσει πολιτικά».

Θάνος Πλεύρης: «Ο νόμος είναι ισορροπημένος – δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση»

Στη συζήτηση παρενέβη και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέγοντας ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι «εξαιρετική ισορροπία» και πως δεν χρειάζεται «καμία περαιτέρω συζήτηση». Επέμεινε ότι εντός του πρώτου τριμήνου «η μητέρα έχει απόλυτο δικαίωμα» για το τι θα κάνει, διαχωρίζοντας το «ηθικό» από το «νομικό» επίπεδο.

ΠΑΣΟΚ: «Το ζήτημα έχει λυθεί οριστικά» – και ο Δουδωνής “σηκώνει ασπίδα” στο δικαίωμα

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε θεσμικά, υπενθυμίζοντας ότι ο νόμος του 1986 κατοχύρωσε το δικαίωμα ασφαλούς άμβλωσης και ότι «η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα», απορρίπτοντας κάθε «πισωγύρισμα».

Παράλληλα, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής σημείωσε ότι πρέπει να υπερασπίζουμε «με κάθε τρόπο» το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της.

ΣΥΡΙΖΑ: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν τίθενται σε διαβούλευση – μόνο η ακροδεξιά τα αμφισβητεί»

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τους τόνους σε επίπεδο πολιτικής ταυτότητας: υποστήριξε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα «ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση», χαρακτηρίζοντας την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος ως ιστορική κατάκτηση και προσθέτοντας ότι «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Φάμελος: Βαθιά συντηρητική άποψη Τραμπικής ιδεολογίας

Το θέμα των αμβλώσεων είναι «θεμελιώδες δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση. Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις».

Νέα Αριστερά: Σακελλαρίδης και Αχτσιόγλου μιλούν για «άκρως επικίνδυνη» οπισθοδρόμηση

Δύο κορυφαίες παρεμβάσεις από τη Νέα Αριστερά:

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: χαρακτήρισε τη θέση «βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη», συνδέοντάς τη με διεθνές κύμα ακροδεξιάς επίθεσης στα δικαιώματα και προειδοποιώντας ότι «δεν προμηνύει τίποτα θετικό» για ελευθερίες και κράτος δικαίου.

Έφη Αχτσιόγλου: κατέγραψε τέσσερις λόγους για τους οποίους η δήλωση είναι προβληματική, με κεντρικό άξονα ότι θέτει σε αμφισβήτηση ένα «θεμελιώδες δικαίωμα» και ότι θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπαίνουν στη λογική πλειοψηφίας-μειοψηφίας.

Νίκος Καραχάλιος: «Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου»

Εκτός κοινοβουλευτικών ισορροπιών, ο Νίκος Καραχάλιος εξαπέλυσε σκληρό προσωπικό χαρακτηρισμό, αποκαλώντας την Καρυστιανού «υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου» και μιλώντας για «ακραίο» περιβάλλον γύρω της. Προανήγγειλε ότι θα την πάει μέχρι τον ιατρικό σύλλογο για πειθαρχικό έλεγχο.

Τι είπε η ίδια που άναψε τη φωτιά

Η φράση-κλειδί που προκάλεσε τις αντιδράσεις ήταν ότι οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», καθώς – όπως είπε – υπάρχουν δικαιώματα «της γυναίκας αλλά και του εμβρύου» και η ίδια «διχάζεται» ως γιατρός.