Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, στις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημόσιας διαβούλευσης για επανεξέταση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Οι δηλώσεις της, της πρώην προέδρου του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, τέθηκαν άμεσα στο μικροσκόπιο των κομμάτων, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση περί αναθεώρησης ενός δικαιώματος που, όπως τονίζεται, έχει οριστικά κατοχυρωθεί.

«Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος. Δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της μητέρας και του εμβρύου.» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άσκησε αιχμηρή κριτική, υπογραμμίζοντας ότι «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» και ότι «δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες», προσθέτοντας πως «κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες απόψεις εκφράστηκαν από γιατρό.

Σαφή θέση υπέρ της διατήρησης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γυναικών έλαβε και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά». Όπως επισημάνθηκε, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο του 1986 κατοχύρωσε «το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της», χαρακτηρίζοντας την πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση αναφαίρετο δικαίωμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, επισημάνθηκε ότι η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος αποτελεί κατάκτηση δεκαετιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με τη θέση ότι «μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση» σημείωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παράλληλα με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ υπογραμμίζει πως «το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε διαβούλευση», με αιχμές για «αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες» που, όπως ειπώθηκε, κρύβονται πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις.

Στον δημόσιο διάλογο καταγράφηκαν και πιο διακριτές τοποθετήσεις, με τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη να δηλώνει μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι, παρότι διαφωνεί «ηθικά και θρησκευτικά» με την άμβλωση, αναγνωρίζει ότι «είναι δικαίωμα μιας γυναίκας να διακόψει την κύηση», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «σταθμισμένο νόμο που δεν χρειάζεται περαιτέρω δημόσια διαβούλευση».

Αντίθετα, στην ίδια εκπομπή εκφράστηκε και η άποψη ότι τέτοια ζητήματα «πάντα συζητιούνται», με στόχο να πείθονται και όσοι έχουν αντίθετη θέση, από τον πρώην εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Παυσανία Παπαγεωργίου.

Τέλος, έντονη κριτική ασκήθηκε συνολικά στις δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρίας Καρυστιανού, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «βαθιά προβληματικές και άκρως επικίνδυνες», από τον γραμματέα της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.