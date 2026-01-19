Ο συνήγορος της Μαρίας Καρυστιανού, Στέλιος Σούρλας, επιχειρεί να υπερασπιστεί τη θέση της αναφορικά με τις αμβλώσεις, απορώντας γιατί μια προσωπική άποψη θεωρείται ακραία σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σε δηλώσεις του στο ONE, ο κ. Σούρλας τόνισε ότι το μεγαλύτερο κακό είναι η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού, ενώ η γέννηση ενός παιδιού που αρχικά ενδέχεται να μην ήταν επιθυμητό δεν μπορεί να θεωρηθεί εξίσου σοβαρή. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που έχει συντελεστεί η σύλληψη, «δεν είναι το τι θέλουμε εμείς, αλλά έχει προχωρήσει η φύση».

Ο κ. Σούρλας υπενθύμισε ότι από το 1986, όταν και επετράπησαν οι αμβλώσεις στη χώρα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά, και ως εκ τούτου οι συζητήσεις γύρω από το θέμα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σημερινά δεδομένα. Όπως ανέφερε, η κυρία Καρυστιανού αμφισβητεί κατά πόσο το δικαίωμα στην άμβλωση πρέπει να παραμένει αδιαπραγμάτευτο, θέτοντας παράλληλα την ισορροπία των δικαιωμάτων σε πρώτο πλάνο: τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν ή όχι αυτών ενός αγέννητου παιδιού;

Ο ίδιος περιέγραψε την άμβλωση ως μια πράξη που, κατά την άποψή του, συνιστά δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να αμυνθεί, χαρακτηρίζοντας την διαδικασία φρικτή. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να μην προκαλεί διχασμό ένα ζήτημα που μπορεί και πρέπει να τεθεί σε δημοκρατικό διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σούρλας τόνισε ότι η έκφραση προσωπικών απόψεων για ηθικά και νομικά ζητήματα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, και ότι η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να στιγματίζει όσους διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις.

Η τοποθέτηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το δικαίωμα στην άμβλωση και τα ηθικά όρια της κοινωνικής κριτικής. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η ουσία δεν είναι η διάκριση των απόψεων αλλά η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και η στάθμιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκόμενων, ώστε η κοινωνία να μπορεί να συζητά τέτοια θέματα χωρίς φόβο και προκατάληψη.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Σούρλας είπε ότι η Δημοκρατία δεν έχει διλήμματα. «Γιατί όχι» αναρωτήθηκε σε ερώτηση για το αν θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε δημοψηφίσματα για τη μοναρχία, και συνέχισε πως αυτό σημαίνει άμεση Δημοκρατία.