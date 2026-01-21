Σύγκλιση της Μαρίας Καρυστιανού με τις θέσεις της «Νίκης» στο ζήτημα των αμβλώσεων βλέπει ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο OPEN.

«Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του διατηρεί σταθερή στάση στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα των αμβλώσεων, ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως «πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής», τονίζοντας ότι το θέμα έχει παραμεληθεί και αφορά, όπως είπε, «πληγές που αφήνουν ισόβια τραύματα».

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν συμφωνεί με ποινικές διώξεις γυναικών που προχωρούν σε άμβλωση, ο πρόεδρος της Νίκης διευκρίνισε ότι αυτές οι γυναίκες χρειάζονται «μια αγκαλιά αγάπης», ενώ πρόσθεσε πως, αν είχε τη δυνατότητα, θα μηδένιζε όλες τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί μια κοπέλα σε αυτή την απόφαση.

Στην ίδια παρέμβαση, ο Δημήτρης Νατσιός ανέφερε ότι σέβεται την κυρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι δέχεται άδικες επιθέσεις και «κανιβαλισμό». «Δείχνει επιπολαιότητα. Χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα είναι τέρας;», είπε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, μεταβάλλεται η δημόσια στάση απέναντί της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη συνεργασία με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Δημήτρης Νατσιός απέκλεισε κάθε προσυνεννόηση, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης όταν υπάρξουν «θέσεις και πρόσωπα». «Δεν μπορώ να προκαταβάλω. Όταν παρουσιαστούν, θα κρίνουμε. Μιλάμε για μια υπόθεση εργασίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Νίκη έχει αυτόνομη πορεία» και «πατά γερά στα πόδια της».