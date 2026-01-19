Νέα διάσταση λαμβάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον γνωστό επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο, καθώς ο τελευταίος προαναγγέλλει πλέον θεσμικές κινήσεις, ανεβάζοντας τους τόνους της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, προτίθεται να προσφύγει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κλιμακώνοντας τη ρήξη με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, η οποία πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση της.

Κλιμακώνεται η κόντρα

Μιλώντας στον Realfm 97,8, ο κ. Καραχάλιος πέρασε στην αντεπίθεση μετά από δημόσια αναφορά της κυρίας Καρυστιανού, η οποία, όπως υποστήριξε, άφησε αιχμές σε βάρος του κάνοντας λόγο για ανάγκη ψυχιατρικής υποστήριξης. Ο επικοινωνιολόγος χαρακτήρισε τη δήλωση προσβλητική και ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στον αρμόδιο επιστημονικό φορέα, στον οποίο υπάγεται επαγγελματικά η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας την εξέταση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η δημόσια αντιπαράθεση περνά πλέον από το επίπεδο των δηλώσεων σε θεσμικές διαδικασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

«Την καταγγέλλω πλέον, αύριο θα είναι η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο», σημείωσε ο πρώην επικοινωνιακός σύμβουλος των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας», συμπλήρωσε. Τόνισε μάλιστα ότι η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία τον θίγουν ως επαγγελματία, σημειώνοντας πως τα όσα λένε συνιστούν ποινικό αδίκημα.

