Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε ο Νίκος Καραχάλιος στη Μαρία Καρυστιανού, μετά τη δήλωσή της ότι «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο». Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1, ο κ. Καραχάλιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, κάνοντας λόγο για «κατά συρροή ψεύτη (serial liar)», μυθομανία, αλλά και για μια κατάσταση που, όπως είπε, θυμίζει «φρενοκομείο», ενώ αναφέρθηκε και σε «σέχτα».

«Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με την δική της κρίση και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από το θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, η πτώση η δημοσκοπική», δήλωσε αρχικά.

Καρυστιανού: Ο Καραχάλιος παραληρεί

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού μίλησε χθες Δευτέρα στον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» κάνοντας λόγο για «παραλήρημα» από τον επικοινωνιολόγο.

«Η μόνη αλήθεια στο παραλήρημά του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός» είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

Ειδικά για τη γερόντισσα, η κυρία Καρυστιανού είπε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Καραχάλιος: Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα

Στη συνέχεια ο επικοινωνιολόγος άφησε σαφείς αιχμές για την ψυχική της κατάσταση, σημειώνοντας ότι «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια είναι διαταραχή. Κάποιος, που λέει συνεχώς ψέματα, είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Όπως ανέφερε, αναζήτησε τι σημαίνει η φράση «χρειάζεσαι ψυχίατρο» και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Έψαξα τι σημαίνει να δω τι σημαίνει χρειάζεσαι ψυχίατρο άρα είσαι ψυχασθενής και βρήκα τρεις απαντήσεις: Δεν σκέφτεσαι λογικά δεν ακούς κανένα και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Παράλληλα, την κάλεσε «να ανακαλέσει γιατί έκανε μια προσωπική γιατί εγώ μιλάω με ντοκουμέντα», υποστηρίζοντας ότι «η Γρατσία είναι αρχηγός της σέχτας αυτής».

Αναφερόμενος στον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόλις δύο ή τρεις φορές, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε ότι «ήταν 6 ή 7 οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε».

Όπως τόνισε, δεν αποκλείει να δώσει στη δημοσιότητα συνομιλίες τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το whats app και να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από τη κυρία Γρατσία και την αστρολόγο από το Χάρβαρντ. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας ο επικεφαλής του κινήματος υπέρβαση, κατά καιρούς ήταν ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε ο κ. Καρυστιανού και όταν αποχώρησε από έντονη διαφωνία με Νικολόπουλο και Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, έκανε εμένα διαχειριστή».

Κλείνοντας, ο Νίκος Καραχάλιος επανήλθε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους».

