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Η Μαρία Καρυστιανού προκαλεί ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ντιμπέιτ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας που έδωσε για την τραγωδία των Τεμπών διαχωρίζεται από την επιλογή της να ιδρύσει κόμμα, καθώς ότι η πολιτική της παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στο πολύνεκρο δυστύχημα, στο οποίο έχασε την κόρη της, Μάρθη Ψαροπούλου.

Η Καρυστιανού ζητά ντιμπέιτ με τον Μητσοτάκη

«Το όνειρό μου είναι να έρθω σε ένα ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να θέσει ερωτήματα όχι μόνο ως πολιτικός αρχηγός αλλά και ως πολίτης.

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«Θέλω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Θέλω να τον ρωτήσω για τα δημόσια ταμεία. Θέλω να τον ρωτήσω πόσο κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα και πόσο κοστίζει η ζωή των πολιτικών. Αν αληθεύει ότι έχει στην ασφάλειά του πάνω από 100 άτομα», είπε.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε γελοίες τις αναφορές ότι το κόμμα της είναι ρωσόφιλο. «Έχω δει τον κ. Γεωργιάδη να βγαίνει με μανικετόκουμπα με το σήμα των ΗΠΑ. Έχουμε δει πολιτικούς τον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Δένδια, τον κ. Μητσοτάκη να βγαίνουν με το εβραϊκό κιπά. Σημαίνει κάτι αυτό;». «Η Ελλάδα είναι με την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με όλους. Αρκεί το δίκαιο της Ελλάδας να είναι πάνω από όλους για εμάς», πρόσθεσε.

Η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι η χώρα μας αλλά και η ΕΕ δεν έχουν ωφεληθεί από την εμπλοκή τους στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. «Ήρθαμε σε ρήξη με μία υπερδύναμη τη Ρωσία. Τι κερδίσαμε από αυτό;».

«Τα Τέμπη δυστυχώς είχαν πολλές μάνες»

Για τα Τέμπη δήλωσε: «Τα Τέμπη δυστυχώς είχαν πολλές μάνες. Πολλές ορφάνεψαν εκείνο το βράδυ. Υπάρχει ένας αγώνας για να δικαιωθεί ότι πιο ιερό έχει ένας άνθρωπος, η μνήμη του παιδιού του. Όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη ο αγώνας θα πρέπει να υπάρχει.

Η διακυβέρνηση της χώρας είναι μία διαφορετική κατάσταση. Χρειάζεται άλλους συμβούλους και συντελεστές. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Αυτό το κενό καλύπτει το κίνημα Ελπίδα. Ότι έλειπαν άνθρωποι από την πολιτική με άλλα χαρακτηριστικά. Ήθους, ακεραιότητας χαρακτήρα. Όραμα πάνώ από τα προσωπικά όνειρα και καθαρότητα».

Τέλος, παρουσίασε το νέο πολιτικό εγχείρημα ως χώρο έκφρασης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. «Το κίνημα Ελπίδα απευθύνεται σε όλους όσοι βλέπουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», σημείωσε, απευθύνοντας κάλεσμα σε πολίτες που, όπως είπε, έχουν απογοητευθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα».