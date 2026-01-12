Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ενδεχόμενη πολιτική εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς η ίδια επιβεβαίωσε ανοιχτά ότι εργάζεται για τη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού με σαφή στόχο τη συμμετοχή στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση στον ΑΝΤ1, μίλησε με καθαρό λόγο για τις προθέσεις της, επιχειρώντας παράλληλα να απαντήσει στις αιτιάσεις και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

Η κ. Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και πως δεν πρόκειται να υπάρξουν βεβιασμένες ανακοινώσεις. Όπως σημείωσε, η επίσημη παρουσίαση του κόμματος θα γίνει μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα, με έμφαση σε συγκεκριμένες προτάσεις και εφαρμόσιμες λύσεις. «Δεν υπάρχει καμία βιασύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η συμμετοχή στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι δεδομένη.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί πολιτικής εκμετάλλευσης της προσωπικής της τραγωδίας, η ίδια εμφανίστηκε κατηγορηματική. Τόνισε ότι πρόκειται για μια άδικη και αβάσιμη κατηγορία, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν επιλέγει να βιώσει μια τέτοια απώλεια για προσωπικό όφελος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική της πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κίνημα πολιτών χωρίς κομματικές ταμπέλες, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ανάδειξη ουσιαστικών ζητημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ύφος που θα χαρακτηρίζει τον νέο πολιτικό σχηματισμό, δηλώνοντας πως δεν θα υιοθετηθεί το τοξικό και υβριστικό λεξιλόγιο που, όπως είπε, κυριαρχεί συχνά στον δημόσιο διάλογο. «Από εμένα θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις», ανέφερε, απορρίπτοντας τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν θα συμμετέχουν ενεργοί πολιτικοί, ενώ αναφέρθηκε και στον Νίκο Καραχάλιο, επιβεβαιώνοντας ότι είχαν περιορισμένες συναντήσεις χωρίς ποτέ να αναλάβει ρόλο συμβούλου.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τη στάση ορισμένων συγγενών θυμάτων που έχουν τοποθετηθεί δημόσια εναντίον της. Αν και δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα τους γονείς, ξεκαθάρισε πως δεν θα ανεχθεί προσπάθειες απαξίωσης του αγώνα της. Τέλος, υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, επισημαίνοντας πως, εφόσον της ζητηθεί επίσημα, είναι έτοιμη να παραιτηθεί από την προεδρία, θέτοντας τη διαφάνεια και την ηθική συνέπεια πάνω απ’ όλα.