Την άποψή του για τη διαφαινόμενη δημιουργία νέου κόμματος από την Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, εξέφρασε χθες (11/1) σε συνέντευξή του στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελπίδας που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, Χρήστος Χούπας.

Αρχικά, ο κ. Χούπας επεσήμανε ότι, δεν έχει κάποιο λόγο για να τον ενοχλήσει η απόφαση της κας Καρυστιανού να προβεί στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, υπογραμμίζοντας συνάμα ότι είναι αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα οιουδήποτε πολίτη.

Advertisement

Advertisement

Ερωτηθείς, για το αν η δικαίωση της μνήμης των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη περνά μέσα από τον πολιτικό στίβο ο κ. Χούπας σημείωσε «Είναι εντελώς διαφορετικό η πολιτική καριέρα και η πολιτική αρένα από το στόχο που έχουμε εμείς για δικαιοσύνη. Δεν είναι απαραίτητο να περάσει από την πολιτική καριέρα ο στόχος για τη δικαιοσύνη. Είναι έτερο, εκάτερο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο».

Κληθείς να τοποθετηθεί για το αν θα ψήφιζε το κόμμα της κας Καρυστιανού απέφυγε να απαντήσει, τονίζοντας «Δεν ξέρω τη σύνθεση που θα έχει, δεν ξέρω τη θέση που θα έχει σε διάφορα θέματα. Δεν είναι μόνο ο πόνος της απώλειας του παιδιού, είναι και χίλια δυο άλλα ζητήματα όταν κατεβαίνεις στην πολιτική.».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε τόσο για τον χαρακτήρα της κας Καρυστιανού, για την ιδεολογική τοποθέτησή της, για την οποία έχουν ήδη ακουστεί ποικίλα σχόλια, όσο και για το αν είχε αντιληφθεί τη φιλοδοξία της σχετικά με την δημιουργία ενός νέου κόμματος, ο κ. Χούπας δήλωσε ανάμεσα σε άλλα ότι:

«Δεν είχε μέχρι χθες. Μέχρι χθες δεν είχε. Τώρα με κάποιες διασυνδέσεις, ποιοι της φούσκωσαν τα μυαλά, και πώς και τι, αυτό δεν το ξέρω. Μέχρι πριν από 2 μήνες δεν είχε τέτοιες φιλοδοξίες, αυτό το ξέρω σίγουρα.».

(Με πληροφορίες από STAR Κεντρικής Ελλάδας)