Με την πρώτη πολιτική εμφάνιση από τη Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας δίπλα σε αγρότες και με το μινι πολιτικό «μανιφέστο», που ακολούθησε 24 ώρες αργότερα στο Facebook, το υπό σύσταση νέο κόμμα κατέθεσε το πρώτο δείγμα γραφής με αποδέκτες τους εν δυνάμει ψηφοφόρους αλλά και πολιτικούς αντιπάλους σε ολόκληρο το φάσμα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά.

Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει σε κινηματικό – καταγγελτικό ύφος απέναντι σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση και φροντίζει ήδη να κάνει σαφές ότι δεν έχει καμία «πολιτική συγγένεια» με το άλλο υπό σύσταση «κόμμα-κίνημα», που σχεδιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Αντιπολίτευση, αλλά όχι από τα αριστερά

Παρά την επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να μην τοποθετήσει σε συγκεκριμένο «γεωγραφικό σημειό» του πολιτικού συστήματος το δικό της κίνημα, τα πρόσωπα που στοιχίζονται δίπλα της «μιλάνε»:

Η Μαρία Γρατσία έδωσε το πρώτο στίγμα πριν από δύο εβδομάδες, δείχνοντας ότι γνωρίζει καλά τις προθέσεις Καρυστιανού (βλέπε συνέντευξη στο Kontra ακριβώς παρακάτω). Η κυρία Γρατσία στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» και έλαβε στην Α΄ Αθηνών τις περισσότερες ψήφους μετά τον πρόεδρο του κόμματος Δημήτρη Νατσιό. Το κόμμα δεν πήρε έδρα και η ίδια δεν μπήκε στη Βουλή. Είναι ιδιαιτέρως θρησκευόμενο άτομο, δικηγόρος και…αριστερή δεν την λες!

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ήδη ξεκάθαρο ότι παραμένει το μοναδικό πρόσωπο από το υπάρχον πολιτικό στερέωμα που επέλεξε ως συνομιλητή-συνεργάτη η Μαρία Καρυστιανού. Ο ίδιος επιμένει ότι συνομιλεί με την κοινωνία στο πρόσωπό της και όχι «όπως το εννοούν οι δημοσιογράφοι». Ξέρουμε ότι θα είναι εκεί, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα είναι σε ηγετική θέση. Δεν αποκλείεται πάντως. Είναι αριστερός ο κύριος Φαραντούρης και θέτει αυτό κάποιο ερώτημα σε σχέση με την «αριστεροσύνη» του κόμματος; Για όσους τον γνωρίζουν καλά, όχι! Ο κύριος Φαραντούρης συμπορεύθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ (και με τον Κασσελάκη ως αρχηγό για μία περίοδο), όμως δεν είναι πρόσωπο βγαλμένο από τα «σπλάχνα» της Αριστεράς. Ο ίδιος φροντίζει να τονίζει (και) τις πατριωτικές θέσεις του στην εξωτερική πολιτική, ενώ προτάσσει σε κάθε συνέντευξη της «αξίες» του. Αυτές θα είναι και η «σημαία» του στο εξής, όταν θα ερωτάται πως βρέθηκε από τα αριστερά στα…δεξιά του πολιτικού φάσματος.

Δεξιά και…αντισυστημικά

Η δημοσκόπηση της GPO το έδειξε εν μέρει και οι αμέσως επόμενες που θα δούμε – έρχονται μία από την Metron Analysis και μία από την MRB μέσα στην εβδομάδα – θα το επιβεβαιώσουν, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost:

το κόμμα Καρυστιανού απευθύνεται και βρίσκει ακροατήριο στα δεξιότερα της ΝΔ (και εκεί θα ασκήσει όσο μεγαλύτερη πίεση μπορεί για να φθείρει την κυβέρνηση) και στην αντισυστημική αριστερά. Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού φροντίζει να αποφεύγει μία αυτο-τοποθέτηση δεξιά ή αριστερά, ακολουθώντας τα πρότυπα όλων των προηγούμενων αντισυστημικών κομμάτων, που γεννήθηκαν κατά καιρούς υποσχόμενα να αντισταθούν σε συμφέροντα, διαφθορά, «»σύστημα» κλπ.

η εκλογική «πελατεία» του κόμματος, όπως επιβεβαιώνουν όλες οι μετρήσεις (και οι εξελισσόμενες) εντοπίζεται σε πρώτο χρόνο στα ακροατήρια Βελόπουλου, Ζωής Κωνταντοπούλου και «Νίκης». Αρχίζοντας από το τελευταίο, η «Νίκη» οδεύει προς…ήττα και αφανισμό, αφού 2 στους 3 ψηφοφόρους της καλοπβλέπουν την Καρυστιανού. Τους αρέσει ως θρησκευόμενο πρόσωπο και ως πονεμένη μητέρα που είναι. Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου η Καρυστιανού βάζει δύσκολα, αφού αρχικά εμφανίστηκαν δίπλα-δίπλα ακόμα και σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Με την ενθάρρυνση της Ζωής, οι δικοί της ψηφοφόροι «αγάπησαν» την κυρία Καρυστιανού και δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δούμε την «Πλεύση Ελευθερίας» στο 4 αντί του 8% στις νέες μετρήσεις. Όσο για την Ελληνική Λύση, εκεί 1 στους 3 καλοβλέπει το κόμμα Καρυστιανού, πριν ακόμα καταλάβουν ότι μιλάμε για έντονα δεξιόστροφο κόμμα. Άρα μπορεί να γίνουν και δυσκολότερα τα πράγματα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Για το κόμμα Τσίπρα, είναι δεδομένο ότι η κυρία Καρυστιανού στέκεται και θα σταθεί απέναντι και με σκληρό λόγο, χωρίς απαραίτητα πολλούς κοινούς «ακροατές». Ερώτημα τίθεται για το κόμμα Λατινοπούλου, με τον αστερίσκο ότι η αρχηγός της Φωνής Λογικής κράτησε σταθερά αποστάσεις από την Καρυστιανού και αυτό σήμερα την βοηθά να την αντιμετωπίζει ως πολιτικό αντίπαλο.

Ποιοι ψηφοφόροι «καλοβλέπουν» το κόμμα Καρυστιανού

το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης

το 52,8% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας

το 36,7% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης

Και τι γίνεται με τα παραδοσιακά κόμματα;

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ στέκονται με μεγαλύτερη ψυχραιμία απέναντι σε αυτό το νέο κόμμα. Για τη ΝΔ τα πράγματα είναι πολύ απλά άλλωστε, αφού εξαρχής έγινε σαφές ότι η κυβέρνηση βρισκόταν στο στόχαστρο της Μαρίας Καρυστιανού, πριν ακόμα σκεφθεί ότι θα μπορούσε να πολιτευτεί.

Για το ΠΑΣΟΚ, τίθεται ένα βασικό ζήτημα: μπορεί πολιτικά να μην βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην Καρυστιανού ως τώρα, όμως με τις «νότες ακροδεξιάς» που αναμένουν να ηχήσουν από το νέο κόμμα, θεωρούν ότι εύκολα θα βάλουν διαχωριστικές γραμμές. Παραμένει, ωστόσο, ένας φόβος να βρεθεί το κόμμα από δεύτερο στις δημοσκοπήσεις τρίτο…και αυτό θα «πονέσει», έστω και αν δεν αποδειχθεί μόνιμη κατάσταση. Δηλαδή, η Χαριλάου Τρικούπη θα ελπίζει ότι θα «ξεφουσκώσει» γρήγορα στις δημοσκοπήσεις το νέο σχήμα. Και βλέπουμε.

Για το ΚΚΕ, είναι ακόμα πιο απλά τα πράγματα. Καμία πολιτική συγγένεια και ουδέποτε, άλλωστε, υπήρξε αντισυστημικό με αυτή την έννοια το ΚΚ. Business as usual, όπως θα έλεγαν και στον Περισσό στα αγγλικά!