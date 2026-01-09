Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια, συνοδευόμενη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών Θυμάτων των Τεμπών όπως ήταν φυσικό ρωτήθηκε εκ νέου για την ημερομηνία που θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος της, με την ίδια να απαντάει ότι ακόμη δεν έχει ούτε ημερομηνία, αλλά ούτε όνομα.

«Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας. Δεν έχω να πω ημερομηνία, δεν έχω να πω όνομα. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, που σημαίνει ότι θα έχω πρόγραμμα έτοιμο και άτομα, θα βγούμε και θα μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε αρχικά.

«Ο στόχος του κινήματος είναι να αντιμετωπιστεί καταρχάς η διαπλοκή και η διαφθορά που για μένα είναι το 80% του προβλήματος, ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν δεν υπάρχει τιμωρία με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχώς σκάνδαλα τα οποία μένουν ατιμώρητα και φυσικά θα υπάρχει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, για την υγεία για τη παιδεία, το δημογραφικό, την εξωτερική πολιτική… Μια αλλιώτικη Ελλάδα, πολύ πιο δημοκρατική», τόνισε και πρόσθεσε ότι είναι στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων.

«Ο αγώνας μου που ξεκίνησε για τη δικαίωση της κόρης μου, έχει καταλήξει να είναι ένας αγώνας κατά της διαπλοκής, κατά της διαφθοράς με όραμα μια ελεύθερη Ελλάδα, όχι με τους αγρότες στον δρόμο, με μια ανεξάρτητη χρόνια, με μια διαφάνεια», είπε χαρακτηριστικά για τις επιθέσεις που δέχεται.

«Ενωμένοι θα νικήσετε»

Απευθυνόμενη στους αγρότες, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Ξέρω πως είναι να παλεύεις για επιβίωση, τι σημαίνει να παλεύεις για το επάγγελμά σου, τα παιδιά σου, ξέρω επίσης ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σπουδαίο γιατί η δική σας δουλειά, παραγωγή είναι αυτή που φέρνει στο τραπέζι μας το φαγητό… Ξέρω πόσο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας να είναι δυνατός, καταλαβαίνω την αγωνία σας, έχουμε περάσει κι εμείς αγωνίες έχοντας απέναντι αυτό το ανάλγητο κράτος, έχω να σας δώσω μια συμβουλη θα τα καταφέρετε αν μείνετε ενωμένοι. Η ισχύς εν τη ενώσει αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν κι εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όλη η κοινωνία είναι μαζί σας».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Εδώ στα μπλόκα βρίσκονται επί εβδομάδες οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που δίνουν μια μάχη ζωής για όλους μας. Η κοινωνία ολόκληρη τους στηρίζει, η κοινωνία ολόκληρη ξέρει ότι κάποιοι έκαναν πάρτι με τα λεφτά των αγροτών, την ίδια ώρα που οι αγωνιζόμενοι αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα έξοδά τους. “Χωρίς εμάς τι θα φας” λέει το σύνθημα των αγροτών και η ελληνική κοινωνία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στηριζόμαστε στον αγροτικό κόσμο, στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο και στον κύριο Μητσοτάκη που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους αγρότες, έχω να πω ότι είναι ώρα, επιτέλους, να πράξει αυτά που οφείλει. Είναι τα ελάχιστα, είναι αυτά που κάθε πολιτισμένο και ευνομούμενο κράτος θα είχε εγγυηθεί για τους αγρότες του. Είμαι στο πλευρό τους και θα είμαι αδιαπραγμάτευτα μέχρι τη δικαίωσή τους».